„Sie haben nichts zu verlieren“: Deutschland erwartet umkämpftes Spiel gegen Österreich

Das Prestigeduell von Gastgeber Deutschland mit Österreich bei der Handball-EM lässt den deutschen Bundestrainer Alfred Gislason kalt. „Es macht mir keine Sorgen, dass Deutschland und Österreich sportliche Probleme miteinander haben. Das geht mich gar nichts an“, sagte der Isländer und stellte klar: „Ich will einfach nur Spiele gewinnen“.

Gegen den Nachbarn erwartet der 64-Jährige ein ähnlich umkämpftes Spiel wie gegen Island. Gislasons Heimatland musste sich der DHB-Auswahl nach 60 Minuten Kampf nur knapp 24:26 geschlagen geben. „Jedes Spiel ist ein Endspiel und es fängt von vorn an. Die Partie wird genauso schwierig“, prognostizierte Gislason vor dem Spiel gegen die Österreicher am Samstag (20.30 Uhr) in Köln.

Gislason schwärmt vom ÖHB-Team

Für Gislason gehört Österreich zu den bisherigen Überraschungsteams bei dieser Europameisterschaft. „Die haben Spanien in der Vorrunde nach Hause geschickt, und rund um Mykola Bilyk und Lukas Hutecek haben sie eine starke und erfahrene Mannschaft“, lobte der Nordländer und befand: „Eine Niederlage gegen Österreich, und der Traum vom Halbfinale wäre vorbei.“

Der deutsche Linksaußen Rune Dahmke sieht den nächsten Gegner „auf einem absoluten Hoch“. „Die schreiben jede Minute, die sie auf dem Spielfeld hier verbringen, Handballgeschichte für Österreich. Die haben gar nichts zu verlieren. Das ist eine gefährliche Ausgangssituation und der Druck ist klar bei uns“, analysierte der Kieler Teamkollege von Bilyk.

ÖHB-Routinier Weber: „In Österreich drehen alle am Rad!“

Mit zwei Punkten liegt Deutschland in der Sechser-Gruppe aktuell auf Rang vier, Österreich ist mit drei Zählern Zweiter. Die Top zwei der Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale.

(APA)

Bild: Imago