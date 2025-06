Deutschland hofft bei NL-Heimturnier auf „kleinen Titel“

Deutschland hat im ersten Auftritt im Finalturnier der Fußball-Nations-League viel vor. Mit Heimvorteil will die Elf von Julian Nagelsmann im Konzert von Europas Top-Auswahlen die Titeltauglichkeit beweisen. Das Halbfinale bestreitet das DFB-Team am Mittwoch (21.00 Uhr) in München gegen Portugal mit Altmeister Cristiano Ronaldo. In der zweiten Partie um den Einzug ins Endspiel trifft Europameister Spanien am Donnerstag in Stuttgart auf Frankreich.

In Deutschland ist die Sehnsucht nach einem Pokal groß, wie auch Joshua Kimmich anmerkte. Der 30-Jährige vom FC Bayern wird in seiner Münchner Heimstätte sein 100. Länderspiel bestreiten. „Wir haben zumindest die Chance, einen kleinen Titel zu gewinnen“, sagte der deutsche Kapitän, dem auf Lothar Matthäus noch einiges fehlt: Der Rekordhalter bestritt bis ins Alter von 39 Jahren insgesamt 150 Partien für das deutsche A-Team.

Kimmich über letzte Jahre: „Schlechter als medium“

Kimmichs Werdegang steht ein wenig für die großteils enttäuschten deutschen Hoffnungen des vergangenen Jahrzehnts. Vor der EM 2016 in Frankreich debütierte der Mittelfeldspieler gegen die Slowakei. Der Gewinn des Confed-Cups 2017 als junger Spieler war bisher der einzige Erfolg. „Die Zeit danach war natürlich negativ prägend, angefangen mit der WM 2018 bis zum März im letzten Jahr. Diese sechs Jahre waren eher medium, eigentlich sogar schlechter als medium“, meinte Kimmich zum „kicker“.

Nach dem unglücklichen Viertelfinal-Aus gegen Spanien bei der Heim-EM 2024 soll die Nations League nun „ein Baustein auf dem Weg zu einem noch größeren Ziel“ sein, wie Kimmich mit Blick auf die WM 2026 anmerkte. Auch für Nagelsmann bleibt das Großturnier in den USA, Kanada und Mexiko das große Ziel.

Revanche an Spanien als Ziel

In der Nations League soll es vorerst auf eine Art Revanche gegen Spanien hinauslaufen. Der Stachel sitzt noch tief. Nagelsmann sprach von einer „kleinen Mini-EM“, er attestierte seinem Team eine sehr große Lernkurve. „Es ist das Ehrgefühl da, für die Nationalmannschaft zu spielen, aber das Selbstverständnis und Selbstvertrauen sind fragile Elemente, die man immer pflegen muss, an denen man immer arbeiten muss. Das kann man mit Siegen gegen Top-Teams“, erklärte der Bundestrainer.

Im Vergleich zum Viertelfinalerfolg gegen Italien im März muss Nagelsmann nach Ausfällen von Antonio Rüdiger, Jamal Musiala oder Tim Kleindienst eine neue Startelf formieren. Der von Liverpool umworbene Florian Wirtz ist ebenso wieder dabei wie Torhüter Marc-André ter Stegen, der nach monatelanger Abwesenheit gleich wieder Nummer-eins-Status genießt.

Ronaldo trifft auf Angstgegner

Bei Portugal steht der Rekordspieler noch auf dem Rasen. Kimmichs 100 Partien hat Cristiano Ronaldo schon lange erreicht. Bei 219 Partien für die „Seleção“ hält der mittlerweile 40-jährige Star-Angreifer, 136 Tore hat der Mann von Madeira dabei erzielt. „Da ist man noch ein gutes Stück weit entfernt“, scherzte Kimmich zu diesen Zahlen.

Auch sein Engagement in Saudi-Arabien hat Ronaldos Fixplatz im Nationalteam nicht gefährdet. Am Mittwoch geht es gegen einen Angstgegner: Gegen Deutschland hat Portugals Starspieler in fünf Aufeinandertreffen fünf Niederlagen kassiert. Zuletzt setzte es in der Gruppenphase der EM 2021 in München trotz Ronaldos Führungstor ein 2:4. Die Iberer unter Roberto Martinez sind für Deutschland dennoch ein Gradmesser. In 28 Spielen unter dem Spanier hat Portugal 20 Mal gewonnen, jeweils vier gingen verloren oder Remis aus.

Portugal (2019), Frankreich (2021) und Spanien (2023) haben die ersten drei Ausgaben des jüngsten Wettbewerbs der UEFA für Nationalteams je einmal gewonnen. Das Finale findet am Sonntag in München statt. Gewinnen die Deutschen die Nations League, sammeln sie so viele Punkte für die Weltrangliste, dass der Platz im besten Lostopf für die WM-Endrunde praktisch sicher ist. In Topf 1 werden neben den Gastgebern die besten neun Teams des FIFA-Rankings sein, zu denen Deutschland aktuell nicht gehört.

(APA)/Bild: Imago