Deutschland und Trainer Flick vor Testspiel-Doppel unter Druck

Weniger als ein Jahr vor der Heim-EM 2024 herrscht in der deutschen Fußballwelt alles andere als Ruhe und Gelassenheit. Nach der enttäuschenden Katar-WM und schlechten Ergebnissen sowie Leistungen in den jüngsten Testspielen steht Bundestrainer Hansi Flick vor der Europameisterschaft im kommenden Sommer (14. Juni bis 14. Juli) schon gehörig unter Zugzwang. Gegen Japan am Samstag (20.45) sowie Frankreich am Dienstag (21.00) ist die Erwartungshaltung hoch.

„Wir wissen ganz genau, was auf dem Spiel steht. Wir stehen auch beim Trainer ein bisschen in der Schuld, weil wir diejenigen sind, die auf den Platz gehen und die Resultate erzielen müssen“, sagte Außenspieler Robin Gosens von Union Berlin. „Das wollen wir jetzt unbedingt machen, erst gegen Japan, dann gegen Frankreich.“ An Stolperstein Japan hat die DFB-Auswahl jedenfalls keine guten Erinnerungen, das 1:2 zum WM-Auftakt in der Wüste leitete das Vorrunden-Aus für die Flick-Truppe ein.

Suche nach der „Aufbruchstimmung“

„Wir müssen eine Aufbruchstimmung erzeugen, die Nation hinter uns bringen. Jeder hier, und das kann ich jedem versichern, ist sich dem Ernst der Lage bewusst. Wir müssen liefern, und das werden wir tun“, sagte Gosens vor der Partie in Wolfsburg und am Dienstag in Dortmund gegen den Vizeweltmeister. Der 29-Jährige bleibe bei seiner Aussage, „dass wir unfassbare Qualität haben“, er verstehe aber auch jeden, „der aktuell nicht so wirklich daran glaubt“.

Für Flick ist die Testphase jedenfalls beendet, nun geht es um den Feinschliff. „Wir haben uns auf eine Idee, eine Spielphilosophie geeinigt. Die Trainingseinheiten waren gut, wir waren zufrieden. Wir hoffen, dass wir durch ein gutes Spiel wieder Vertrauen in die Mannschaft bekommen“, sagte der Bundestrainer, der am Freitag überraschend Ilkay Gündogan zum neuen Kapitän ernannte. Der 32-jährige Barca-Profi werde mit Joshua Kimmich ein Führungsduo bilden und damit den verletzten Tormann Manuel Neuer ersetzen. „Das gibt uns neue Energie, die wir gebrauchen können.“

„Lasse es offen“: Flick hält sich zu Kimmich-Position bedeckt

Nur vier DFB-Siege in 16 Spielen

In den vergangenen 16 Spielen holte die Flick-Elf nur vier Siege, zuletzt enttäuschte Deutschland bei den Juni-Tests gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2). „Wir müssen wieder damit anfangen, Ergebnisse zu erzielen. Ich war immer davon überzeugt, dass wir genug Qualität in der Mannschaft haben. Trotzdem muss man das ständig beweisen“, sagte Gündogan. Nach der misslungenen Experimentierphase im Juni habe es jetzt „eine Zäsur“ gegeben, erklärte Flick, der ohne die verletzten Offensivspieler Niclas Füllkrug und Jamal Musiala auskommen muss. „Eine neue Phase hat begonnen.“

Flick hatte angekündigt, jetzt endlich seine „Kernmannschaft“ für die Heim-EM finden zu wollen. Im Falle einer erneuten Niederlage gegen Japan würden auf Flick aber stürmische Tage zukommen.

(APA) / Bild: Imago