Entwarnung bei Bremens Toprak: Kein Wadenbeinbruch

Aufatmen bei Werder Bremen: Der Verdacht des Wadenbeinbruchs bei Ömer Toprak hat sich nicht bestätigt: Der Innenverteidiger zog sich eine Riss-Quetschwunde in der Wade zu.

Das bestätigte Werder Bremen am Donnerstagmorgen.

“Eine sehr schmerzvolle Angelegenheit für Ömer, aber zum Glück ist nichts gebrochen. Die Wunde wurde gestern Nacht im Krankenhaus genäht und Ömer ist wenig später ins Teamhotel zurückgekehrt. Gegen Hertha wird er jedoch ausfallen”, wird Bremens Cheftrainer Florian Kohfeldt auf der Vereinshomepage zitiert.

VIDEO-Highlights: Frankfurt – Bremen 2:0

Video enthält Produktplatzierungen

Bei der 0:2-Pleite im Pokal-Halbfinale bei Eintracht Frankfurt stieg Eintrachts Filip Kostic Toprak in der Nachspielzeit unnötig in die Wade. Der Ex-Dortmunder musste verletzt ausgewechselt werden. Kostic sah für das harte Einsteigen glatt Rot.

