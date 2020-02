VIDEOS: Fragwürdige VAR-Entscheidungen und Traumtore im DFB-Pokal

Am Dienstagabend ging es in den ersten vier Achtelfinal-Partien im DFB-Pokal richtig heiß her. Vor allem die Schiedsrichter bei den Spielen Schalke 04 vs. Hertha BSC Berlin und Werder Bremen vs. Borussia Dortmund standen mit “eigenartigen” VAR-Entscheidungen im Mittelpunkt. Aber auch sonst war wieder jede Menge sehenswerter Fußball zu bestaunen.

Rot für Schalke-Trainer Wagner & viel Drama!

Mit einer furiosen Aufholjagd hat Schalke 04 zum vierten Mal in Folge das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht und die Endspiel-Träume von Hertha BSC erneut frühzeitig beendet – in der hitzigen Verlängerung sah Schalke-Trainer David Wagner dabei eine höchst umstrittene Rote Karte. Trotz eines 0:2-Rückstands besiegte sein Team die ungewohnt offensiven Berliner nach 120 Minuten noch mit 3:2 (2:2, 0:2). Berlin ist beim Finale im heimischen Olympiastadion damit wieder nur Zuschauer.

VIDEO-Highlights: FC Schalke 04 – Hertha BSC 3:2 n.V

Traumtore auf beiden Seiten: BVB fliegt aus dem Pokal

Borussia Dortmund ist im Achtelfinale des DFB-Pokals erneut an Werder Bremen gescheitert. Der BVB verlor in Bremen mit 2:3 (0:2). Davie Selke brachte Werder Bremen in der 16. Minute mit einem Abstaubertor in Führung, Marvin Hitz im Tor der Dortmunder wehrte einen Schuss von Milot Rashica zuvor nach vorne ab. Für das 2:0 zeichnete Leonardo Bittencourt (30.) mit einem unhaltbaren Distanzschuss in den Winkel verantwortlich.

Der eingewechselten norwegischen “Tormaschine” Erling Haaland gelang in der 67. Minute der Anschlusstreffer, doch nur 180 Sekunden später stellte Rashica per Flachschuss den alten Abstand wieder her. Giovanni Reyna traf in der 78. Minute sehenswert erneut für Dortmund.

VIDEO-Highlights: Werder Bremen – Borussia Dortmund 3:2

Aus im Pokal! Leipzig scheitert in Frankfurt

RB Leipzig hat seinen schwachen Start ins neue Jahr fortgesetzt und ist im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Der Vorjahresfinalist verlor nach einer enttäuschenden und uninspirierten Vorstellung mit 1:3 (0:1) bei Eintracht Frankfurt.

VIDEO-Highlights: Eintracht Frankfurt – RB Leipzig 3:1

Kevin Stöger lässt Fortuna am Betzenberg jubeln

Ebenfalls im Viertelfinale steht Fortuna Düsseldorf nach einem 5:2 beim Drittligisten Kaiserslautern. Der zur Pause eingewechselte Kevin Stöger bereitete in der 49. Minute das 2:2 vor und sorgte in der 84. Minute für den Endstand.

VIDEO-Highlights: 1. FC Kaiserslautern – Fortuna Düsseldorf 2:5

Beitragsbild: Getty Images