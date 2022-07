DFB-Stürmerin Schüller nicht mehr Corona-positiv

via

Deutschlands Frauen-Fußball-Nationalteam kann auf einen Einsatz von Lea Schüller im EM-Viertelfinale am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen Österreich in Brentford hoffen. Die 24-jährige Stürmerin von Bayern München ist nach DFB-Angaben vom Montag erstmals seit ihrem positiven Corona-Test vom vergangenen Montag wieder negativ getestet worden und kann sich daher wieder im Kreise des Teams bewegen. Ob sie auch zum Einsatz kommen wird, wird sich erst weisen.

„Wir werden die Lea dann dazu nehmen, wenn sie wirklich fit ist“, sagte Joti Chatzialexiou, Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund am Montag. Zuvor stünden jedenfalls kardiologische Untersuchungen an. Die Torjägerin fehlte sowohl beim 2:0 gegen Spanien als auch beim abschließenden 3:0 gegen Finnland. Zum EM-Auftakt, beim 4:0 gegen Dänemark, hatte die Bundesliga-Torschützenkönigin der vergangenen Saison in ihrem 40. Länderspiel zum 26. Mal einen Treffer erzielt.

