DFB-Team freut sich auf England – “Wembley liegt uns”

Nach dem glücklichen Einzug ins EM-Achtelfinale richtete die deutsche Nationalmannschaft ihren Blick auf das Duell mit dem Erzrivalen England. “Das wird ein absolutes Highlight”, sagte Bundestrainer Joachim Löw nach dem 2:2 (0:1) gegen Ungarn. Die DFB-Auswahl trifft am kommenden Dienstag im Londoner Fußball-Tempel Wembley auf die Three Lions. “Das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann”, sagte Löw.

Auch für Joshua Kimmich gibt es “ein schöneres Spiel fast nicht”. Ob dieses Duell allerdings “schon im Achtelfinale sein muss, lassen wir jetzt mal dahingestellt”, meinte er. Trotzdem ist Kimmich “heiß drauf”.

Manuel Neuer meinte: “Wembley liegt uns.” Der Kapitän betonte aber auch: “Wir hätten eine dominantere und souveränere Leistung gebraucht, um mit einem Top-Gefühl in das Spiel zu gehen.” Kimmich ergänzte: “So wie heute brauchen wir da nicht antreten.”

