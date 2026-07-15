DFL terminiert erste vier Bundesliga-Spieltage
Während die Bayern an den ersten vier Spieltagen einmal am Samstagabend angesetzt ist, darf der BVB gleich zwei Topspiele bestreiten. Die Partie zwischen Gladbach und RB Leipzig läuft im Free-TV bei RTL.
Am Mittwochmorgen hat die DFL offiziell die zeitgenauen Ansetzungen der ersten vier Bundesliga-Spieltage bekanntgegeben. Schalke 04 wird dabei den FC Bayern am zweiten Spieltag im Rahmen des Topspiels empfangen.
Sky Sport überträgt die Freitagsspiele, die Einzelspiele am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) sowie das Topspiel um 18:30 Uhr live und exklusiv (mit Sky X die Deutsche Bundesliga live streamen). RTL zeigt die Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach am 1. Spieltag ab 15 Uhr LIVE im FREE-TV
Spieltage 1 bis 4 – das sind die zeitgenauen Ansetzungen
Deutsche Bundesliga – 1. Spieltag
Freitag, 28. August 2026 · 20:30 Uhr
Samstag, 29. August 2026 · 15:30 Uhr
Samstag, 29. August 2026 · 18:30 Uhr
Sonntag, 30. August 2026 · 15:30 Uhr
Sonntag, 30. August 2026 · 17:30 Uhr
Deutsche Bundesliga – 2. Spieltag
Freitag, 4. September 2026 · 20:30 Uhr
Samstag, 5. September 2026 · 15:30 Uhr
Samstag, 5. September 2026 · 18:30 Uhr
Sonntag, 6. September 2026 · 15:30 Uhr
Sonntag, 6. September 2026 · 17:30 Uhr
Deutsche Bundesliga – 3. Spieltag
Freitag, 11. September 2026 · 20:30 Uhr
Samstag, 12. September 2026 · 15:30 Uhr
Samstag, 12. September 2026 · 18:30 Uhr
Sonntag, 13. September 2026 · 15:30 Uhr
Sonntag, 13. September 2026 · 17:30 Uhr
Deutsche Bundesliga – 4. Spieltag
Freitag, 18. September 2026 · 20:30 Uhr
Samstag, 19. September 2026 · 15:30 Uhr
Samstag, 19. September 2026 · 18:30 Uhr
Sonntag, 20. September 2026 · 15:30 Uhr
Sonntag, 20. September 2026 · 17:30 Uhr
Sonntag, 20. September 2026 · 19:30 Uhr