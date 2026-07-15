DFL terminiert erste vier Bundesliga-Spieltage

Am Mittwochmorgen hat die DFL offiziell die zeitgenauen Ansetzungen der ersten vier Bundesliga-Spieltage bekanntgegeben. Schalke 04 wird dabei den FC Bayern am zweiten Spieltag im Rahmen des Topspiels empfangen.

Sky Sport überträgt die Freitagsspiele, die Einzelspiele am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) sowie das Topspiel um 18:30 Uhr live und exklusiv (mit Sky X die Deutsche Bundesliga live streamen). RTL zeigt die Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach am 1. Spieltag ab 15 Uhr LIVE im FREE-TV

Spieltage 1 bis 4 – das sind die zeitgenauen Ansetzungen

Deutsche Bundesliga – 1. Spieltag

Freitag, 28. August 2026 · 20:30 Uhr

FC Bayern – Stuttgart

Samstag, 29. August 2026 · 15:30 Uhr

Leipzig – M’gladbach

Mainz – Paderborn

Union Berlin – Frankfurt

Köln – Hoffenheim

Elversberg – Leverkusen

Samstag, 29. August 2026 · 18:30 Uhr

Dortmund – Hamburg

Sonntag, 30. August 2026 · 15:30 Uhr

Freiburg – Bremen

Sonntag, 30. August 2026 · 17:30 Uhr

Augsburg – Schalke

Deutsche Bundesliga – 2. Spieltag

Freitag, 4. September 2026 · 20:30 Uhr

Stuttgart – Köln

Samstag, 5. September 2026 · 15:30 Uhr

Hoffenheim – Dortmund

Leverkusen – Union Berlin

M’gladbach – Elversberg

Bremen – Leipzig

Paderborn – Freiburg

Samstag, 5. September 2026 · 18:30 Uhr

Schalke – FC Bayern

Sonntag, 6. September 2026 · 15:30 Uhr

Hamburg – Mainz

Sonntag, 6. September 2026 · 17:30 Uhr

Frankfurt – Augsburg

Deutsche Bundesliga – 3. Spieltag

Freitag, 11. September 2026 · 20:30 Uhr

Union Berlin – Schalke

Samstag, 12. September 2026 · 15:30 Uhr

Dortmund – Paderborn

Hoffenheim – Stuttgart

Freiburg – M’gladbach

Augsburg – Leverkusen

Mainz – Frankfurt

Samstag, 12. September 2026 · 18:30 Uhr

Köln – Bremen

Sonntag, 13. September 2026 · 15:30 Uhr

Leipzig – Hamburg

Sonntag, 13. September 2026 · 17:30 Uhr

Elversberg – FC Bayern

Deutsche Bundesliga – 4. Spieltag