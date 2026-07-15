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Deutsche Bundesliga

DFL terminiert erste vier Bundesliga-Spieltage

Während die Bayern an den ersten vier Spieltagen einmal am Samstagabend angesetzt ist, darf der BVB gleich zwei Topspiele bestreiten. Die Partie zwischen Gladbach und RB Leipzig läuft im Free-TV bei RTL.

Am Mittwochmorgen hat die DFL offiziell die zeitgenauen Ansetzungen der ersten vier Bundesliga-Spieltage bekanntgegeben. Schalke 04 wird dabei den FC Bayern am zweiten Spieltag im Rahmen des Topspiels empfangen.

Sky Sport überträgt die Freitagsspiele, die Einzelspiele am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) sowie das Topspiel um 18:30 Uhr live und exklusiv (mit Sky X die Deutsche Bundesliga live streamen). RTL zeigt die Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach am 1. Spieltag ab 15 Uhr LIVE im FREE-TV

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Spieltage 1 bis 4 – das sind die zeitgenauen Ansetzungen

Deutsche Bundesliga – 1. Spieltag

Freitag, 28. August 2026 · 20:30 Uhr

FC Bayern – Stuttgart

Samstag, 29. August 2026 · 15:30 Uhr

Leipzig – M’gladbach
Mainz – Paderborn
Union Berlin – Frankfurt
Köln – Hoffenheim
Elversberg – Leverkusen

Samstag, 29. August 2026 · 18:30 Uhr

Dortmund – Hamburg

Sonntag, 30. August 2026 · 15:30 Uhr

Freiburg – Bremen

Sonntag, 30. August 2026 · 17:30 Uhr

Augsburg – Schalke

Deutsche Bundesliga – 2. Spieltag

Freitag, 4. September 2026 · 20:30 Uhr

Stuttgart – Köln

Samstag, 5. September 2026 · 15:30 Uhr

Hoffenheim – Dortmund
Leverkusen – Union Berlin
M’gladbach – Elversberg
Bremen – Leipzig
Paderborn – Freiburg

Samstag, 5. September 2026 · 18:30 Uhr

Schalke – FC Bayern

Sonntag, 6. September 2026 · 15:30 Uhr

Hamburg – Mainz

Sonntag, 6. September 2026 · 17:30 Uhr

Frankfurt – Augsburg

Deutsche Bundesliga – 3. Spieltag

Freitag, 11. September 2026 · 20:30 Uhr

Union Berlin – Schalke

Samstag, 12. September 2026 · 15:30 Uhr

Dortmund – Paderborn
Hoffenheim – Stuttgart
Freiburg – M’gladbach
Augsburg – Leverkusen
Mainz – Frankfurt

Samstag, 12. September 2026 · 18:30 Uhr

Köln – Bremen

Sonntag, 13. September 2026 · 15:30 Uhr

Leipzig – Hamburg

Sonntag, 13. September 2026 · 17:30 Uhr

Elversberg – FC Bayern

Deutsche Bundesliga – 4. Spieltag

Freitag, 18. September 2026 · 20:30 Uhr

FC Bayern – Union Berlin

Samstag, 19. September 2026 · 15:30 Uhr

Frankfurt – Freiburg
M’gladbach – Mainz
Hamburg – Köln
Bremen – Augsburg

Samstag, 19. September 2026 · 18:30 Uhr

Stuttgart – Dortmund

Sonntag, 20. September 2026 · 15:30 Uhr

Leverkusen – Leipzig

Sonntag, 20. September 2026 · 17:30 Uhr

Schalke – Elversberg

Sonntag, 20. September 2026 · 19:30 Uhr

Paderborn – Hoffenheim
In der 2. Deutschen Liga wurden die Spieltage drei bis sechs zeitgenau terminiert. Die Topspiele am Samstagabend (20:30 Uhr live auf Sky Sport und RTL Nitro) lauten: 1. FC Nürnberg – Arminia Bielefeld (29. August), Dynamo Dresden – VfL Bochum (5. September), FC St. Pauli – VfL Wolfsburg (12. September) und Dresden – Hertha BSC (19. September).
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