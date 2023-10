Diagnose bei Guirassy da – Toptorjäger fehlt Stuttgart vorerst

Es war ein bitterer Moment für den VfB Stuttgart beim 3:0 Sieg über Union Berlin. In der 26. Minute fasste sich Topstürmer Serhou Guirassy an den hinteren Oberschenkel und musste den Platz kurz darauf verletzt verlassen. Nach einer medizinischen Untersuchung am Sonntagvormittag steht jetzt die Diagnose fest.

Wie die Schwaben am Sonntagmittag bestätigten, hat sich der guineanische Nationalspieler eine kleine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen und wird dem VfB Stuttgart einige Wochen fehlen. „Der Ausfall von Serhou ist bitter für ihn persönlich und für uns als Team“, wird Trainer Sebastian Hoeneß auf der Vereinsseite zitiert. „Jeder hat gesehen, in was für einer überragenden Verfassung Serhou zuletzt war. Wir müssen und werden seinen Ausfall so gut wie möglich kompensieren.“

Nach Sky Informationen verpasst er die nächsten beiden Bundesligaspiele und die DFB-Pokal Begegnung gegen Union Berlin. Ein schwerer Schlag für die zuletzt unaufhaltsamen Schwaben. Bei Dan-Axel Zagadou gaben die Stuttgarter dagegen Entwarnung.

Guirassy hat Geschichte geschrieben

Guirassy hat in dieser Saison bereits 14 Bundesligatore erzielt. Mehr Treffer hatte nach acht Spieltagen im deutschen Oberhaus noch nie ein Spieler. Mehr noch: Im gesamten 21. Jahrhundert hatte lediglich Cristiano Ronaldo im Trikot von Real Madrid ein einziges Mal mehr Saisontore zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto.

