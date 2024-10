Diagnose da! Doppelter München-Ausfall für Führich

Gleich zwei Spiele in München wird Chris Führich verpassen. Sowohl die Nations-League-Partie des DFB-Teams als auch die Bundesliga-Begegnung des VfB Stuttgart werden ohne den Offensivspieler stattfinden.

Das ist bitter. Chris Führich hat sich beim 2:1-Sieg des deutschen Nationalteams gegen Bosnien und Herzegowina einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Das gaben am Samstagnachmittag sowohl der DFB als auch Führichs Klub VfB Stuttgart offiziell bekannt.

Damit steht der Offensivspieler dem deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag in München gegen die Niederlande nicht zur Verfügung. Ebenso fällt Führich für den VfB aus, wenn die Schwaben am kommenden Samstagabend (ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) für das Bundesliga-Topspiel zum FC Bayern reisen.

„Der 26-Jährige reist vorzeitig von der Nationalmannschaft ab und wird dem VfB voraussichtlich für zwei bis drei Wochen nicht zur Verfügung stehen“, ließen die Stuttgarter auf Social Media verlauten. Doppelter München-Ausfall also für den 26-jährigen Flügelspieler.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago