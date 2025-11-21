Diaz-Sperre in der Champions League steht fest

Das Rätsel um die Sperre von Bayern-Star Luis Diaz ist gelöst. Zumindest hat Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg eine entscheidende Information verraten.

Diaz wird nach seiner Roten Karte beim 2:1-Sieg in der Champions League bei Paris Saint-Germain für ein Spiel gesperrt. Das bestätigten Bayern-Coach Kompany und Sportdirektor Christoph Freund am Freitag.

„Meine Information ist ein Spiel“, verkündete Kompany vor dem Duell mit dem SC Freiburg (Samstag ab 15:30 Uhr live auf Sky – sieh das Spiel mit Sky Stream!). Eine offizielle Kommunikation hat es bis dato noch nicht gegeben. „Ich wäre wirklich enttäuscht, wenn meine Information nicht richtig ist“, scherzte der Bayern-Trainer und sorgte damit für Lacher bei den anwesenden Journalisten. Freund bestätigte: „Meine Information ist auch ein Spiel.“

Diaz verpasst Showdown gegen Arsenal

Damit würde Diaz nur das Spiel beim FC Arsenal in der Königsklasse verpassen. Der Kolumbianer sah nach einem Horror-Foul an Afrikas Fußballer des Jahres Achraf Hakimi die Rote Karte. Zuvor hatte er den FC Bayern mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße gebracht.

Gegen Freiburg wird er dagegen in der Startelf stehen. Das gab Kompany ebenfalls auf der Pressekonferenz bekannt.

Rote Karte! Diaz fliegt gegen PSG vom Platz

