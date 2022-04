Dibon nach Comeback: „Wenn Rapid mich braucht, will ich da sein“

Beim 2:1 Sieg über den Wolfsberger AC feierte Rapid-Kapitän Christopher Dibon sein Comeback in der Profimannschaft. Der 31-Jährige spielte erstmals seit dem 0:2 bei Sparta Prag in der Champions-League-Qualifikation am 28. Juli 2021 wieder für die Profis. In der Liga war es gar sein erster Auftritt seit dem 0:2 in Salzburg am 3. Juni 2020.

So ordnet Dibon sein Comeback im Sky-Interview ein: „Ich bin überglücklich, dass wir trotz dieser Umstände, die drei Punkte geholt haben. Das ist sensationell. Für mich ist das natürlich ein besonderer Tag. Ich habe nie aufgegeben, habe darum gefightet und freue mich, dass es heute wieder geklappt hat. Ich habe mich in den letzten Wochen reingefightet. Habe mich aber nicht gedrückt bei der zweiten Mannschaft zu spielen. Ich habe immer gesagt, wenn Rapid mich braucht, will ich da sein.“