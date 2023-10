Die 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Wochenende live & exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Salzburg – LASK, SK Sturm – Hartberg und Blau-Weiß Linz – Austria Lustenau exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr WSG Tirol – Austria Wien und SCR Altach – WAC exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss ab 16:30 Uhr SK Rapid – Austria Klagenfurt exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass!

Am kommenden Wochenende dürfen sich die Sky Zuseher:innen in der 11. Runde auf die Top-Vier der ADMIRAL Bundesliga in den direkten Duellen live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen!

Das Steiermark-Derby SK Sturm – Hartberg und das Verfolgerduell Salzburg – LASK am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag wartet ab 16:00 Uhr eine Dreier-Konferenz auf die Sky Seher:innen. Der Tabellenzweite Salzburg empfängt den Tabellendritten LASK. Können die Mozartstädter im Hit gegen die Linzer vor dem UEFA Champions League Duell mit Inter Mailand (live bei Sky Sport Austria) überzeugen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. In Graz kommt es zum steirischen Lokalduell zwischen dem Spitzenreiter SK Sturm und dem Viertplatzierten TSV Hartberg. Ob die Ilzer-Elf den Platz an der Sonne behält, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Außerdem trifft Aufsteiger Blau-Weiß Linz auf die noch sieglose Lustenauer Austria. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

SK Rapid gegen Austria Klagenfurt am Sonntag mit Sky Experte Andreas Herzog live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Bundesliga-Sonntag startet um 13:30 Uhr. Die Wiener Austria muss zur WSG Tirol und will dort den zweiten Sieg in Serie feiern. Sky Zuseher:innen können die Begegnung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen. Zeitgleich kommt es im Ländle zum Duell zwischen dem SCR Altach und dem WAC. Ob die Altacher mit einem Sieg an den Kärntnern vorbeiziehen können, gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Zum Abschluss der Runde wartet ab 16:30 Uhr die Partie zwischen dem Tabellensechsten SK Rapid und dem Tabellenfünften Austria Klagenfurt. Können die Hütteldorfer den ersten Heimsieg seit dem zweiten Spieltag feiern? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 21. Oktober 2023

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Puntigamer Sturm Graz – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau-Weiß Linz – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Alfred Tatar

Sonntag, 22. Oktober 2023

13:30 Uhr:

WSG Tirol – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Rapid – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Andreas Herzog

Bild: GEPA