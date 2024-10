Die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

SK Sturm gegen SK Rapid am Samstag ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Parallel dazu Salzburg – GAK 1902 und LASK – Hartberg live & exklusiv bei Sky

Am Sonntag das Duell Austria Wien – Blau-Weiß Linz ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor am Sonntag das Kärntner Derby Austria Klagenfurt – WAC sowie WSG Tirol – Altach live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten am Wochenende: Alfred Tatar & Hans Krankl am Samstag sowie Andreas Herzog & Thomas Silberberger am Sonntag

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass

Zum Rückrundenauftakt des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga wartet das Duell um die Tabellenführung zwischen dem SK Sturm und dem SK Rapid. Mit Sky sind Fans von der ersten bis zur letzten Minute am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Das Spitzenspiel SK Sturm gegen SK Rapid am Samstag live bei Sky

Im Duell der beiden Erzrivalen empfängt der Spitzenreiter SK Sturm den Zweitplatzierten SK Rapid. Die Grazer befinden sich in Top-Form und konnten ihren Vorsprung in der Tabelle zuletzt auf drei Punkte ausbauen. Die Hütteldorfer wollen wie bereits in Runde eins gegen die Ilzer-Elf gewinnen und damit die Heimreise als Tabellenführer antreten. Das Duell um die Spitze wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Zeitgleich trifft Salzburg zu Hause auf den GAK. Die Mozartstädter möchten gegen den Aufsteiger wieder zurück auf die Siegerstraße finden. Die Grazer hingegen wollen die Gelegenheit nutzen und unter Neo-Trainer Rene Poms gegen die strauchelnden Bullen den ersten Sieg der Saison einfahren. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt. Im dritten Spiel am Samstag trifft Markus Schopp mit dem LASK erstmals auf seinen ehemaligen Verein, den TSV Hartberg. Fans sehen diese Begegnung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Die Samstagsspiele können zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.

Ab 16:15 Uhr starten Moderator Michael Ganhör und die Sky Experten Alfred Tatar & Hans Krankl die Vorberichterstattung für den Super-Samstag in der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe für die frühen Spiele starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Der Bundesliga-Sonntag mit den Sky Experten Andreas Herzog & Thomas Silberberger live bei Sky

Den Abschluss der Runde bildet am Sonntag ab 16:30 Uhr das Duell zwischen Austria Wien und dem FC Blau-Weiß Linz. Die Helm-Elf steht nach drei Siegen en suite aktuell auf dem dritten Platz. Die Linzer wollen ihre Negativserie beenden und gegen die Veilchen wieder voll anschreiben. Wem das gelingt, sehen Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor trifft Austria Klagenfurt im Kärntner Derby auf den WAC. Beide Teams wollen nach den Unentschieden in der Vorwoche wieder drei Punkte einfahren. Wem das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich empfängt die WSG Triol den SCR Altach, die im dritten Spiel unter Fabio Ingolitsch den ersten Sieg einfahren wollen. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Ab 13:30 Uhr begrüßen Moderator Marko Stankovic und die Sky Experten Andreas Herzog & Thomas Silberberger die Zuschauer:innen aus dem Studio mit der Vorberichterstattung. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, der Vorlauf für das Spiel Austria Wien gegen Blau-Weiß Linz startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 2. November 2024

16:15 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Red Bull Salzburg – Grazer AK 1902, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

LASK – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experten: Alfred Tatar & Hans Krankl

Sonntag, 3. November 2024

13:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:15 Uhr

SK Austria Klagenfurt – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FK Austria Wien – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experten: Andreas Herzog & Thomas Silberberger

Bild: GEPA