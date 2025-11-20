Die 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Der SK Rapid gegen den GAK am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag die Duelle Sturm Graz – LASK und Red Bull Salzburg – WSG Tirol

Die Partien Blau-Weiß Linz – Austria Wien, SCR Altach – WAC und TSV Hartberg – SV Ried am Samstag

Die Sky-Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag und Andreas Herzog am Sonntag

Schaue alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit Sky Stream!

Am Sonntag kommt es zum Duell Zweiter gegen Letzter, wenn der SK Rapid auf den GAK trifft. Bereits am frühen Sonntagnachmittag begegnen sich in Graz der amtierende Meister Sturm Graz und der LASK, der seit der Rückkehr von Didi Kühbauer sämtliche Spiele für sich entscheiden konnte. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Rapid gegen den GAK am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Wochenende empfängt der aktuell zweitplatzierte SK Rapid Tabellenschlusslicht GAK. Für das Team von Peter Stöger bedeutete das jüngste Unentschieden gegen die WSG Tirol nach dem Sieg gegen Meister Sturm einen erneuten Rückschlag. Nachdem die Grazer am vergangenen Spieltag dem Stadtrivalen der Hütteldorfer in letzter Minute unterlagen, bleiben sie weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Können die Wiener die Grazer bezwingen und wieder voll anschreiben? Fans können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Zuvor reist der LASK mit Trainer Didi Kühbauer nach Graz zum amtierenden Meister Sturm. Die Blackies mussten sich im Topspiel gegen Salzburg mit einem Unentschieden zufriedengeben und wollen nach der Länderspielpause wieder voll angreifen. Die Linzer haben seit Kühbauers Rückkehr kein Gegentor kassiert. Wird diese Serie gegen die Grazer reißen? Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Im dritten Sonntagsspiel empfängt Red Bull Salzburg die WSG Tirol. Durch das Unentschieden gegen Sturm am vergangenen Spieltag konnten die Bullen ihre Tabellenführung behaupten und wollen nun auch gegen Tirol punkten. Die WSG reist nach einem Remis gegen Rapid mit Rückenwind nach Salzburg. Dieses Spiel gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderator Constanze Weiss und Sky-Experte Andreas Herzog die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell zwischen dem GAK und Rapid startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Samstag empfängt Blau-Weiß Linz die Veilchen aus Wien. Die Linzer benötigen dringend Punkte, um sich vom Tabellenende abzusetzen. Auch für die Austria geht es um wichtige Zähler, um sich in die Top sechs zu schieben. Welche der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Gleichzeitig reist der WAC mit seinem neuen Trainer Ismail Atalan nach Vorarlberg zum SCR Altach. Gelingt den Lavanttalern im ersten Spiel nach Peter Pacult direkt ein Sieg, oder nutzen die Vorarlberger die Unruhe beim Gegner und sichern sich die drei Punkte? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel empfängt Hartberg die SV Ried. Beide Teams konnten ihre Partien vor der Länderspielpause für sich entscheiden und richten nun ihren Blick auf eine mögliche Platzierung unter den Top sechs. Wer wird sich in diesem Duell durchsetzen? Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky-Experte Marc Janko mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 22. November 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky-Experte: Marc Janko

Sonntag, 23. November 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Rapid – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky-Experte: Andreas Herzog

Bild: GEPA