Die 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria

Der LASK gegen den SK Rapid am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag die Duelle TSV Hartberg – Sturm Graz und SCR Altach – Red Bull Salzburg

Die Partien Austria Wien – WSG Tirol, SV Ried – WAC und GAK – Blau-Weiß Linz am Samstag

Am Wochenende im Experten-Einsatz: Werner Gregoritsch am Samstag und Andreas Herzog am Sonntag

Am Sonntag erhält der SK Rapid die Gelegenheit, die Niederlage gegen den GAK hinter sich zu lassen. Die Aufgabe ist allerdings anspruchsvoll, denn der Gegner heißt LASK, der seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen hat. Bereits am Vortag kommt es zum Duell zwischen dem GAK und Blau-Weiß Linz, die die beiden letzten Tabellenplätze belegen. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

LASK gegen Rapid am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Wochenende empfängt die Mannschaft der Stunde, der LASK, den SK Rapid. Seit der Rückkehr von Didi Kühbauer auf die Trainerbank haben die Linzer alle Spiele gewonnen und dabei nur ein einziges Gegentor kassiert. Gelingt es dem Team von Peter Stöger, die Niederlage gegen den GAK am vergangenen Spieltag hinter sich zu lassen und dem LASK die ersten Punkte der Saison abzuringen, seit Didi Kühbauer dort das Trainerzepter schwingt? Fans können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Zuvor tritt der amtierende Meister Sturm Graz beim TSV Hartberg an. Die Hartberger haben ihr renoviertes Stadion mit einem 2:0-Sieg gegen die SV Ried erfolgreich eingeweiht, während die Grazer eine 1:3-Niederlage gegen den LASK hinnehmen mussten. Schafft es das Team von Manfred Schmid, den vierten Sieg in Folge einzufahren, oder gelingt es den Blackies, direkt wieder auf die Siegerstraße zurückzufinden? Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Im dritten Sonntagsspiel trifft der SCR Altach auf Red Bull Salzburg. Die Bullen mussten sich in der vergangenen Woche trotz einer 2:0-Führung am Ende der WSG Tirol mit 2:3 geschlagen geben. Gegen die Altacher, die den WAC mit 3:1 besiegen konnten, wollen die Salzburger nun wieder drei Punkte einfahren. Dieses Spiel gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderator Johannes Brandl und Sky Experte Andreas Herzog die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell zwischen dem LASK und Rapid startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Keller-Duell zwischen dem GAK und Blau-Weiß Linz live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Samstag kommt es in Graz zum Duell zwischen dem Vorletzten, dem GAK, und dem Tabellenletzten, Blau-Weiß Linz. Die Grazer haben durch ihren Sieg gegen Rapid die rote Laterne an die Linzer abgegeben und wollen den Abstand mit einem weiteren Erfolg vergrößern. Blau-Weiß Linz hingegen musste sich zuletzt der Austria geschlagen geben und braucht nun dringend Punkte. Welche der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt die Wiener Austria die WSG Tirol. Beide Teams konnten am vergangenen Wochenende ihre Partien mit 3:2 für sich entscheiden und möchten nun an diesen Erfolg anknüpfen. Können die Veilchen den dritten Sieg in Folge feiern oder bleiben die Tiroler auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Im dritten Samstagsspiel trifft die SV Ried auf den WAC. Nachdem der Start unter Ismail Atalan misslungen ist, wollen die Kärntner diesmal einen vollen Erfolg feiern. Die Oberösterreicher haben jedoch etwas dagegen. Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Jörg Künne und Experte Werner Gregoritsch mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 29. November 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FK Austria Wien – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Oberbank Ried – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Grazer AK 1902 – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Experte: Werner Gregoritsch

Sonntag, 30. November 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

LASK – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog