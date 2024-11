Die 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit „Sky Next Generation“ am Sonntag live & exklusiv bei Sky

„Sky Next Generation“: Live-Übertragung für Kids am Sonntag bei LASK – Austria Wien um 17:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Die Kinderreporter Jacob (12 Jahre) und Laurin (10 Jahre) begleiten den Bundesliga-Hit vor Ort

Die „reguläre“ Übertragung ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor ab 13:30 SK Rapid – Blau-Weiß Linz & Austria Klagenfurt – WSG Tirol exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Das Tabellenschlusslicht empfängt den Spitzenreiter: SCR Altach gegen den SK Sturm am Samstag ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Samstag TSV Hartberg – Salzburg & GAK – WAC live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten am Wochenende: Alfred Tatar am Samstag sowie Peter Stöger & Andreas Herzog am Sonntag

Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga gibt’s auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass

In der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga wartet mit der „Sky Next Generation“ eine speziell für Kids ausgerichtete Live-Übertragung bei LASK – Austria Wien auf die Zuseher:innen. Mit Sky sind Fans von der ersten bis zur letzten Minute am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Sky Next Generation – die Live-Übertragung für Kids bei LASK gegen Austria Wien am Sonntag

Im Rahmen des Traditionsduells LASK gegen Austria Wien wird mit „Sky Next Generation“ zum vierten Mal in Österreich eine eigens auf Kinder ausgerichtete Live-Sportübertragung produziert. Den Liga-Hit werden dabei Jacob (12 Jahre) und Laurin (10 Jahre) vor Ort begleiten. Unterstützt werden die Kinder um 17:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 von Kommentator Otto Rosenauer. Die Zuseher:innen können im großen Bild das Spiel verfolgen und im kleinen Bild die Kommentatoren sehen. Die Kinderreporter werden bereits ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 vorgestellt. Außerdem werden Jacob und Laurin in der Vorberichterstattung Interviews mit Spielern und Trainern führen.

Das Fernduell um Platz 2 zwischen SK Rapid und Austria Wien am Sonntag mit den Sky Experten Peter Stöger & Andreas Herzog live & exklusiv bei Sky

Die „reguläre“ Übertragung des Traditionsduell zwischen dem LASK und der Wiener Austria gibt es am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Die Stahlstädter möchten nach dem Sieg in Salzburg gegen den Tabellendritten nachlegen. Die Veilchen warten seit September 2021 auf einen Auswärtssieg bei den Linzern, nun soll gegen die Schopp-Elf der siebente Ligasieg in Serie gefeiert werden.

Der Bundesliga-Sonntag beginnt bereits am frühen Nachmittag. Der SK Rapid empfängt dabei mit Blau-Weiß Linz jenen Gegner, der den Hütteldorfern die bislang einzige Niederlage in der Liga zugefügt hat. Gelingt auch in Hütteldorf der Sieg oder bleibt der Rekordmeister der erste Sturm-Verfolger? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich trifft Austria Klagenfurt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 auf die WSG Tirol.

Ab 13:30 Uhr begrüßen Moderator Michael Ganhör und die Sky Experten Peter Stöger & Andreas Herzog die Zuschauer:innen aus dem Studio mit der Vorberichterstattung. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Der Spitzenreiter zu Gast beim Tabellenschlusslicht am Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky

Einstand nach Maß für Interimstrainer Jürgen Säumel. Nach dem 7:0 Sieg muss der SK Sturm nun zum SCR Altach. Das Team aus dem Ländle hat seit dem letzten Spieltag die rote Laterne inne und will gegen den Spitzenreiter überraschen. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Parallel will Salzburg beim TSV Hartberg den ersten Ligasieg seit 19. Oktober feiern. Gelingt in der Oststeiermark der Befreiungsschlag oder überholt das Team von Manfred Schmid die Mozartstädter in der Tabelle? Das Spiel kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden. Außerdem empfängt der GAK den WAC. Der Aufsteiger ist seit vier Spielen ungeschlagen und möchte die Serie gegen die Lavanttaler fortsetzen. Ob das gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt.

Ab 16:15 Uhr starten Moderator Jörg Künne und Sky Experte Alfred Tatar die Vorberichterstattung für den Samstag in der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe für die frühen Spiele starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 30. November 2024

16:15 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Grazer AK 1902 – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Alfred Tatar

Sonntag, 1. Dezember 2024

13:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:15 Uhr

SK Rapid – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

LASK – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

17:00 Uhr

„Sky Next Generation“: LASK – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Kommentator: Otto Rosenauer

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experten: Peter Stöger & Andreas Herzog