Die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga: Die Samstagsspiele HEUTE LIVE & exklusiv bei Sky

Der heutige Sky-Experte: Thomas Silberberger

Der letzte Spieltag vor der Winterpause in der ADMIRAL Bundesliga steht an. Welches Team kann das Liga-Jahr erfolgreich abschließen? Mit Sky sind Fans von der ersten bis zur letzten Minute am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Salzburg gegen SK Rapid mit Sky-Experte Thomas Silberberger live & exklusiv bei Sky

Zum Start des Bundesliga-Samstags muss der SK Rapid nach Salzburg. Dabei könnte der Rekordmeister den dritten Sieg in Serie gegen die Bullen feiern. Ob die Hütteldorfer in der Mozartstadt erfolgreich sein können, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Zeitgleich muss der Tabellenführer SK Sturm zur WSG Tirol. Dabei will der Doublesieger die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten. Sky-Seher:innen können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 verfolgen. Außerdem empfängt der WAC den LASK. Im Hinspiel konnten sich die Lavanttaler mit 5:1 durchsetzen, gelingt nun erneut der Erfolg? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Ab 16:15 Uhr starten Moderatorin Constanze Weiss und Sky-Experte Thomas Silberberger die Vorberichterstattung für den Samstag in der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe für die frühen Spiele starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 7. Dezember 2024

16:15 Uhr

Die Original Sky-Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky-Experte: Thomas Silberberger

