Die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Sturm Graz im Stadtduell gegen den GAK am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag die Duelle WAC – Austria Wien und WSG Tirol – SCR Altach

Die Partien SK Rapid – SV Ried, Blau-Weiß Linz – Red Bull Salzburg und TSV Hartberg – LASK am Samstag

Die Sky-Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag und Thomas Silberberger am Sonntag



Bevor am Sonntag in Graz das Derby zwischen Sturm und dem GAK steigt und der WAC bei der Wiener Austria seine Niederlagenserie beenden möchte, muss am Samstag das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz gegen den Tabellenführer Salzburg bestehen. Außerdem möchte Didi Kühbauer mit dem LASK die aktuelle Siegesserie in Hartberg weiter ausbauen. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Das Grazer Derby zwischen Sturm Graz und dem GAK am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach dem Kellerduell gegen Blau-Weiß Linz steht für den GAK am kommenden Sonntag das Stadtderby gegen Meister Sturm auf dem Programm. Während die Blackies in den letzten vier Spielen nur einmal als Sieger vom Platz gingen, konnten die Rotjacken drei ihrer vergangenen vier Partien für sich entscheiden. Gelingt es dem Team von Jürgen Säumel, auch das zweite Derby der Saison zu gewinnen, oder setzt sich diesmal die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer durch? Fans können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Zuvor trifft der WAC auf die Wiener Austria. Die Lavanttaler mussten auch im zweiten Spiel unter Ismail Atalan eine Niederlage hinnehmen und warten nun bereits seit vier Begegnungen auf einen vollen Erfolg. Können sie diesen gegen die Mannschaft von Stephan Helm einfahren? Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Im dritten Sonntagsspiel empfängt die WSG Tirol den SCR Altach. Die Tiroler sind seit fünf Spielen ungeschlagen und konnten nach ihrem sensationellen 3:2-Erfolg gegen Salzburg zuletzt auch Meister Sturm auswärts im Nachtragsspiel bezwingen. Auch die Altacher konnten am vergangenen Spieltag den Salzburgern einen Punkt abringen. Dieses Spiel gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky-Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell zwischen Sturm Graz und dem GAK startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Duell zwischen Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz und Tabellenführer Salzburg live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Samstag muss Blau-Weiß Linz gegen Red Bull Salzburg antreten. Nach der Trennung von Mitja Mörec liegt es nun an Interimscoach Andreas Gahleitner, die Mannschaft zurück auf die Siegerstraße zu führen. Die derzeitige Schwächephase der Salzburger, die aus den letzten drei Spielen lediglich einen Punkt holen konnten, bietet dafür eine günstige Gelegenheit. Welche der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt der SK Rapid die SV Ried. Nachdem auch das erste Spiel nach der Ära Peter Stöger verloren ging, wächst der Druck auf die Hütteldorfer. Bereits vor dem ersten Saisonduell war die Ausgangslage ähnlich: Nach vier Niederlagen in Folge gelang Rapid damals ein 2:0-Erfolg gegen Ried. Gelingt das erneut? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Im dritten Samstagsspiel empfängt der TSV Hartberg den LASK. Während die Siegesserie der Steirer am vergangenen Wochenende gegen Sturm Graz gerissen ist, konnte das Team aus Linz seinen Lauf mit einem 3:0-Erfolg über Rapid fortsetzen. Gelingt es Manfred Schmid und seiner Mannschaft, die Erfolgsserie von Didi Kühbauer und dem LASK zu stoppen? Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky-Experte Marc Janko mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Samstag, 6. Dezember 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SK Rapid – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky-Experte: Marc Janko

Sonntag, 7. Dezember 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

RZ Pellets WAC – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Thomas Silberberger

