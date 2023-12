Die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit Salzburg & Sturm Graz heute live bei Sky

In der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga dürfen sich die Sky Zuseher:innen auf spannende Begegnungen live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen!



Der Bundesliga-Sonntag mit Blau-Weiß – SK Sturm und dem Match Salzburg gegen WAC live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Bundesliga-Sonntag wird ab 13:30 Uhr eingeleitet. In Vorarlberg fällt das Derby zwischen dem SCR Altach und Austria Lustenau aus, dafür wird die Partie von Meister Red Bull Salzburg gegen den Wolfsberger AC gespielt. Zeitgleich empfängt Aufsteiger Blau-Weiß Linz den Tabellenzweiten SK Sturm. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Im Anschluss folgt ab 16:30 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen Austria Wien und dem LASK. Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag wollen die Veilchen nun gegen die Linzer den ersten Sieg seit September 2021 feiern. Den Abschluss der Runde zeigt Sky Sport Austria 1 live & exklusiv.

Die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 3. Dezember 2023

13:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – Wolfsberger AC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

FK Austria Wien – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Alfred Tatar

Streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit dem SkyX-Traumpass!

Bild: GEPA