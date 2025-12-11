Die 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky Sport Austria

Austria Wien gegen Sturm Graz am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag die Duelle Red Bull Salzburg – WAC und Blau-Weiß Linz – SK Rapid

Die Partien GAK – LASK, SV Ried – SCR Altach und TSV Hartberg – WSG Tirol am Samstag

Die Sky Experten am Wochenende: Thomas Silberberger am Samstag und Andreas Herzog am Sonntag

Die letzte Runde der ADMIRAL Bundesliga in diesem Kalenderjahr steht bevor! Am Samstag tritt der LASK nach dem ersten Punktverlust unter Didi Kühbauer auswärts beim GAK an und am Sonntag empfängt das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz den SK Rapid und die Wiener Austria trifft auf Meister Sturm. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Austria Wien gegen Sturm Graz am Sonntag live bei Sky Sport Austria

Nach dem Sieg im Grazer Derby steht für Meister Sturm am kommenden Sonntag das Auswärtsspiel gegen Austria Wien an. Die Veilchen mussten sich am vergangenen Spieltag dem WAC geschlagen geben und belegen aktuell den siebten Tabellenplatz. Mit einem Dreier könnten sie wieder unter die Top sechs vorrücken, während die Blackies ebenfalls einen vollen Erfolg benötigen, um im Kampf um die Tabellenspitze weiter Druck zu machen. Fans können die Partie live auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Zuvor empfängt Tabellenführer Salzburg den WAC. Die Salzburger wurden ihrer Favoritenrolle im letzten Spiel gegen Schlusslicht Blau-Weiß Linz gerecht und setzten sich mit 2:0 durch. Die Kärntner hingegen konnten unter ihrem neuen Trainer Ismail Atalan am vergangenen Spieltag gegen Austria Wien ihren ersten Sieg feiern. Krönen sich die Bullen mit einem weiteren Erfolg zum Winterkönig oder kann der WAC sie bezwingen? Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Im dritten Sonntagsspiel trifft Blau-Weiß Linz auf den SK Rapid. Die Linzer liegen derzeit mit fünf Punkten Rückstand auf den Vorletzten am Tabellenende und brauchen dringend Punkte. Gegen die Hütteldorfer, die sich momentan in einem Formtief befinden, soll ein voller Erfolg gelingen. Dieses Spiel gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Andreas Herzog die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell zwischen Austria Wien und Sturm Graz startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Duell zwischen dem GAK und dem LASK live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Samstag empfängt der GAK den LASK in Graz. Die Rotjacken mussten nach zwei Siegen zuletzt gegen Stadtrivale Sturm wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Linzer, die beim Unentschieden gegen Hartberg am vergangenen Spieltag die ersten Punkte seit der Rückkehr von Didi Kühbauer abgegeben haben, soll nun wieder ein voller Erfolg gelingen. Welche der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Gleichzeitig empfängt die SV Ried den SCR Altach. Mit dem ersten Auswärtssieg über Rapid am vergangenen Spieltag hat der Aufsteiger viel Selbstvertrauen getankt und möchte nun auch gegen die Vorarlberger voll punkten. Wird den Innviertlern das gelingen oder können die Altacher nach ihrem Erfolg über die WSG erneut triumphieren? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Im dritten Samstagsspiel empfängt der TSV Hartberg die WSG Tirol. Nach dem Last-Minute-Unentschieden gegen den LASK in der vergangenen Woche will die Mannschaft von Manfred Schmid diesmal wieder drei Punkte holen. Mit der Niederlage gegen Altach ging für die Tiroler eine Serie von ungeschlagenen Spielen zu Ende. Am Samstag möchten sie aber direkt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Jörg Künne und Sky Experte Thomas Silberberger mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 13. Dezember 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

Grazer AK 1902 – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Oberbank Ried – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Thomas Silberberger

Sonntag, 14. Dezember 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz live auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Andreas Herzog

Bild: GEPA