Die ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Das steirische Derby zwischen Sturm Graz und TSV Hartberg am Sonntag live bei Sky Sport Austria

Red Bull Salzburg gegen Blau-Weiß Linz am Samstag ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Am Samstag außerdem LASK – SCR Altach und WSG Tirol – GAK 1902 als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz live & exklusiv bei Sky

Die Wiener Vereine am Sonntag bei Austria Wien – Wolfsberger AC und Austria Klagenfurt – SK Rapid exklusiv bei Sky

Die Sky Experten am Wochenende: Peter Stöger am Samstag sowie Marc Janko & Alfred Tatar am Sonntag

Streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass

Am Wochenende dürfen sich Sky Zuseher:innen auf die zweite Runde der ADMIRAL Bundesliga freuen. Nach spektakulären Partien zum Auftakt der neuen Saison verspricht auch dieses Wochenende wieder Spannung mit hochkarätigen Begegnungen.

Das steirische Derby zwischen Sturm und Hartberg am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am heutigen Sonntag kommt es in Graz zum steirischen Derby zwischen Sturm und Hartberg. Beide Teams starteten mit einer Niederlage in der ersten Runde und wollen nun im zweiten Anlauf einen Sieg einfahren. Wer das steirische Duell für sich entscheidet, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Parallel empfängt Austria Klagenfurt den SK Rapid. Die Hütteldorfer konnten mit einem Sieg gegen den amtierenden Meister Sturm in die neue Bundesliga-Saison starten und wollen nun auch gegen die Klagenfurter wieder voll anschreiben. Ob dies gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Im dritten Spiel am Sonntag trifft Austria Wien auf den WAC. Die Wolfsberger konnten mit einem 4:1-Sieg zum Auftakt viel Selbstvertrauen tanken, während die Wiener Veilchen sich in der ersten Runde knapp geschlagen geben mussten. Ob die Wolfsberger den zweiten Sieg der Saison einfahren können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Die Sonntagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Ab 16:00 Uhr begrüßt Moderator Michael Ganhör mit den Sky Experten Marc Janko und Alfred Tatar die Zuschauer:innen auf Sky Sport Austria 1 zur Vorberichterstattung. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Sonntag, 11. August 2024

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experten: Marc Janko & Alfred Tatar

Bild: GEPA