Die 24. Runde am Samstag live und exklusiv bei Sky Sport Austria

via

via Sky Sport Austria

Am Samstagnachmittag spielt das Tabellenschlusslicht Altach in Oberösterreich bei der SV Ried. Ob die Altacher ein Erfolgserlebnis feiern können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich gastiert Andreas Herzog mit seiner Admira bei der WSG Tirol. Während die Admira vergangene Woche beim 2:0 Sieg gegen Ried überzeugte, ging die WSG Tirol mit 0:6 beim LASK unter. Das Spiel gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die Samstagspartien ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass!





Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 19. März 2022

16:00 Uhr:

SV Guntamatic Ried – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Walter Kogler