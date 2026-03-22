Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky Sport Austria

Am heutigen Sonntag der Schlager SK Rapid gegen den LASK ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor am Sonntag: Der TSV Hartberg gegen Austria Wien – ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Sky-Experten am Sonntag: Hans Krankl in Hütteldorf und Marc Janko im Studio

Streame die ADMIRAL Bundesliga live mit Sky X

Die zweite Runde des Finaldurchgangs steht bevor und verspricht jede Menge Spannung sowie hochkarätige Duelle: Am heutigen Sonntag ist der LASK zu Gast beim SK Rapid. Und die Wiener Austria reist nach Hartberg. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Das Duell zwischen Rapid und dem LASK heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am heutigen Sonntagabend empfängt der SK Rapid nach dem 1:0-Erfolg gegen Red Bull Salzburg den LASK. Die Linzer mussten sich zum Auftakt der Meistergruppe mit einem torlosen Remis gegen Hartberg zufriedengeben und wollen nun gegen die Hütteldorfer wieder voll punkten. Kann das Team von Didi Kühbauer im dritten Saisonduell mit Rapid den dritten Sieg feiern? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor empfängt der TSV Hartberg die Wiener Austria. Während die Oststeirer zuletzt immerhin einen Punkt holen konnten, möchten die Veilchen sich nach ihrer Niederlage schnell wieder mit einem Erfolgserlebnis zurückmelden. Fans sehen dieses Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Moderator Marko Stankovic empfängt die Zuseher:innen ab 14:00 Uhr gemeinsam mit Sky-Experte Marc Janko zum Bundesliga-Sonntag. Sky-Experte Hans Krankl meldet sich aus dem Stadion in Hütteldorf.

Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 22. März 2026

14:00 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 2

16:30 Uhr

SK Rapid – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky-Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky-Experte (Studio): Marc Janko

Bild: GEPA