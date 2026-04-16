Die 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Wochenende live & exklusiv bei Sky

Das Topspiel zwischen Tabellenführer Sturm Graz und dem zweitplatzierten LASK in Linz am Sonntag live & exklusiv ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag kommt es zu den Duellen Austria Wien – Red Bull Salzburg sowie TSV Hartberg – SK Rapid

Schon am Freitag treten der GAK und die SV Ried gegeneinander an – ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Am Samstag steigt um 17:00 Uhr das Kellerduell zwischen dem Wolfsberger AC und Blau-Weiß Linz live & exklusiv bei Sky Sport Austria 2

Zeitgleich treffen WSG Tirol und SCR Altach aufeinander – live & exklusiv bei Sky Sport Austria 3

Die Experten am Wochenende: Werner Gregoritsch am Freitag, Peter Stöger am Samstag und Andreas Herzog am Sonntag

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X

In der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es am Sonntag zum Kracherduell zwischen Spitzenreiter Sturm Graz und dem zweitplatzierten LASK. Nur zwei Punkte trennen die beiden Mannschaften. Die Gäste aus Graz kamen am vergangenen Spieltag nicht über ein 0:0 gegen Hartberg hinaus, die Linzer hingegen setzten sich dank eines Treffers von Xavier Mbuyamba in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 3:2 gegen Salzburg durch. Stößt der LASK den amtierenden Meister von der Tabellenspitze oder holt sich Sturm die nächsten wichtigen Punkte auf dem Weg zum Titel? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor treten Austria Wien und Red Bull Salzburg gegeneinander an. Beide Teams liegen punktegleich auf den Plätzen vier und fünf und haben fünf Punkte Abstand auf die Tabellenspitze. Die Gäste aus Salzburg mussten am letzten Spieltag eine bittere Niederlage gegen den LASK hinnehmen, die Austria holte zuhause im Wiener Derby einen Punkt. Wer sich durchsetzen kann, sehen Fans um 14:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zur selben Zeit muss Rapid auswärts beim TSV Hartberg ran. Die Hütteldorfer konnten im Derby nach Rückstand noch einen Punkt aus Favoriten entführen, die Gastgeber hielten Tabellenführer Sturm bei einem Unentschieden. Das Duell läuft live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Am Sonntag begrüßt Moderator Johannes Brandl ab 14:00 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog die Zuseher:innen zum Bundesligasonntag. Die Vorberichte und die Konferenz werden auf Sky Sport 1 übertragen.

Abstiegskampf in der Qualigruppe am Freitag & Samstag

Die Qualifikationsgruppe startet schon am Freitag in den 27. Spieltag. Dann empfängt der GAK die SV Ried. Die Grazer mussten nach zuletzt drei Siegen in Serie am vergangenen Spieltag eine 0:1-Niederlage in Altach hinnehmen. Die Oberösterreicher kamen beim WAC nicht über ein 0:0 hinaus. Das Duell wird ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Am Samstag kommt es zum Kellerduell zwischen dem Wolfsberger AC und Blau-Weiß Linz. Die beiden Schlusslichter trennen nach dem 5:0-Sieg der Linzer gegen Tirol und dem torlosen Remis des WAC nur noch zwei Punkte. Gibt Blau-Weiß die rote Laterne ab oder landen die Wolfsberger im zweiten Spiel unter Thomas Silberberger den erhofften Befreiungsschlag? Die Antwort gibt es um 17:00 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich kommt es in der Qualifikationsgruppe auch noch zur Begegnung WSG Tirol gegen SCR Altach. Während die WSG mit dem 0:5 gegen Blau-Weiß Linz die dritte Niederlage im vierten Spiel einstecken musste, besiegte Altach den GAK mit 1:0 und führt weiter die Gruppe an. Fans sehen die Partie um 17:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Am Freitag empfangen um 19:00 Uhr Moderatorin Kimberly Budinsky und Sky Experte Werner Gregoritsch die Zuseher:innen live aus Graz. Am Samstag stimmt Moderator Michael Ganhör gemeinsam mit Sky Experte Peter Stöger die Fans auf den Bundesligasamstag ein. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 16:30 Uhr und läuft wie die Konferenz auf Sky Sport Austria 1.

Die 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 17. April 2026

19:00 Uhr

Grazer AK 1902 – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Experte: Werner Gregoritsch

Samstag, 18. April 2026

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

RZ Pellets WAC – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Peter Stöger

Sonntag, 19. April 2026

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog

Bild: GEPA