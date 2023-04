Die 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga HEUTE LIVE auf Sky

In dieser Woche dürfen sich die Sky Seher:innen an gleich vier Tagen auf die Spiele der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky freuen (mit dem Sky X-Traumpass die ADMIRAL Bundesliga live streamen).

Sky Experte Andreas Herzog bei den Krachern SK Sturm – Austria Wien und SK Rapid – Salzburg am Mittwoch live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach dem Rückschlag im Titelrennen geht es für den SK Sturm bereits am Mittwoch weiter, wenn die Blackies in Graz auf die in der Meistergruppe noch sieglose Wiener Austria treffen. Können die Veilchen die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten oder bleibt die Ilzer-Elf am Tabellenführer dran? Die Antwort gibt es ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Im Anschluss muss Salzburg zum SK Rapid. Die Hütteldorfer konnten zuletzt in der Saison 2018/19 gegen die Mozartstädter gewinnen. Gelingt es der Barisic-Elf die Serie zu beenden oder macht Salzburg den nächsten Schritt zur erneuten Titelverteidigung? Sky zeigt den Klassiker ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Komplettiert wird die Meistergruppe vom Duell LASK gegen Austria Klagenfurt am Sonntag. Die Linzer sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Die Pacult-Elf konnte das Rennen um Platz Vier durch den Sieg zuletzt wieder eröffnen. Ab 16:30 Uhr begrüßt Moderator Michael Ganhör gemeinsam mit Sky Experte Marc Janko die Sky Seher:innen aus Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Marc Janko begleitet das Sonntagsspiel auch als Co-Kommentator an der Seite von Guido Friedrich.

Die 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Mittwoch, 26. April 2023

18:00 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr:

SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Andreas Herzog



22:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA