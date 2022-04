Die 27. Runde mit der Qualigruppe am Samstag ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria

via

via Sky Sport Austria

In der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga dürfen sich Österreichs Fußball-Fans erneut auf spannenden Begegnungen freuen – streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass!



Die Qualifikationsgruppe am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Spieltag wird am Samstagnachmittag mit dem Duell Ried gegen WSG Tirol eröffnet. Nach der 0:3 Heimpleite gegen Altach wollen sich die Tiroler in Ried rehabilitieren. Die Partie gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich ist der LASK zu Gast im Ländle beim SCR Altach. Können die Linzer mit einem Sieg wichtige Punkte im Kampf um einen Europacup-Startplatz sammeln? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Außerdem ist das derzeitige Tabellenschlusslicht Hartberg gegen Andreas Herzogs Admira im Einsatz. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Zudem werden die drei Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 16. April 2022

16:00 Uhr:

SV Guntamatic Ried – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Cashpoint SCR Altach – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Martin Stranzl