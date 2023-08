Die 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit LASK gegen Austria Wien heute live auf Sky Sport Austria

Am heutigen Sonntag ab 16:00 Uhr LASK – Austria Wien, SK Rapid – WSG Tirol und Hartberg – Austria Klagenfurt exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky-Experte am Sonntag: Peter Stöger

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Sky Experten Peter Stöger live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntagnachmittag wartet ab 16:00 Uhr eine Dreier-Konferenz auf die Sky Seher:innen. In Linz empfängt der LASK die Wiener Austria. Beide Teams wollen den jeweils zweiten Saisonsieg feiern. Wer sich durchsetzt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel ist die WSG Tirol zu Gast beim SK Rapid. Können die Hütteldorfer nach dem klaren Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz erneut gewinnen und am Spitzenduo dranbleiben? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Außerdem trifft Austria Klagenfurt in der Steiermark auf den TSV Hartberg. Die Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Die drei Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Sonntag, 27. August 2023

16:00 Uhr:

LASK – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Rapid Wien – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Peter Stöger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

