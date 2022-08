Die 5. Runde mit dem Topspiel Sturm gegen LASK am Samstag live auf Sky Sport Austria

Am Samstag ab 16:00 Uhr SCR Altach – SC Austria Lustenau und Salzburg – Austria Klagenfurt live und exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss ab 19:00 Uhr die Abendpartie Sturm Graz – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X Traumpass live

Eröffnet wird die Runde von zwei Duellen am Samstagnachmittag. Serienmeister Salzburg empfängt in der Red Bull Arena Austria Klagenfurt. Erweisen sich die Kärntner als Favoritenschreck? Die Antwort gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich steigt das Ländle-Derby in Altach. Wer sich im ersten Aufeinandertreffen zwischen dem SCR Altach und Austria Lustenau in der höchsten österreichischen Spielklasse durchsetzt, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden. Beide Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Im Anschluss folgt das Duell zweier formstarker Traditionsteams: Spitzenreiter LASK ist zu Gast beim Tabellendritten, SK Sturm. Beide Klubs sind in dieser Saison noch ungeschlagen. Kann der LASK die Tabellenführung verteidigen? Die Antwort gibt es ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Samstag, 20. August 2022

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Cashpoint SCR Altach – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Andreas Herzog