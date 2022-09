Die 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit Austria Klagenfurt gegen den SK Sturm am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag ab 16:00 Uhr SK Rapid gegen WAC, SV Ried gegen Salzburg und WSG Tirol gegen SCR Altach live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr Austria Lustenau gegen LASK und TSV Hartberg gegen die Wiener Austria live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss Austria Klagenfurt gegen den SK Sturm live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Sky Experten am Wochenende: Walter Kogler am Samstag und Alfred Tatar am Sonntag

Nach dem ersten Spieltag in den internationalen Gruppenphasen steht die 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga an! Salzburg ist zu Gast in Ried, die Wiener Austria muss nach Hartberg und der SK Sturm fordert in Kärnten Austria Klagenfurt.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Walter Kogler live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Fans dürfen sich am Samstag wieder auf drei Parallel-Spiele freuen. In Wien Hütteldorf empfängt der SK Rapid den WAC. Die Kärntner mussten am vergangenen Wochenende trotz dreier Treffer eine Derbyniederlage hinnehmen. Zeitgleich fordert die SV Ried die Salzburger. Der Meister steht seit der letzten Runde wieder an der Spitze der ADMIRAL Bundesliga. Ob die Bullen die Tabellenführung verteidigen können oder der erste Spieltag in der Königsklasse zu viel Kraft gekostet hat, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. In der dritten Partie stehen sich die WSG Tirol und Altach gegenüber. Das Match ist live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Alle Partien werden zudem ab 16:00 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Der Bundesliga-Sonntag mit Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Aufsteiger Lustenau hat nach dem 2:2 auswärts in Wien Favoriten den LASK zu Gast, der nach dem Remis im Oberösterreich-Derby auf Tabellenrang 2 gerutscht ist. Dieses Spiel wird live auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel empfängt Hartberg UEFA Europa Conference League Teilnehmer Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Darüber hinaus werden die Partien auch in der Original Sky Konferenz übertragen.

Den Abschluss der Runde bildet das Duell Austria Klagenfurt gegen den SK Sturm. Die Kärntner sorgten in der vergangenen Runde für den 100. Sieg für Trainer Peter Pacult in der ADMIRAL Bundesliga. Ob es zum 101. Sieg kommt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 10. September 2022

16:00 Uhr:

SK Rapid Wien – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Guntamatic Ried – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Walter Kogler

Sonntag, 11. September 2022

13:30 Uhr:

SC Austria Lustenau – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Austria Klagenfurt – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: GEPA