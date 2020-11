Die 8. Runde der Tipico Bundesliga u.a. mit Salzburg – Sturm Graz am Samstag und SV Ried – SK Rapid am Sonntag live und exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Salzburg – Sturm, Hartberg – LASK und Altach – WAC exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr Austria – St. Pölten, WSG Tirol – Admira exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend Ried – Rapid live & exklusiv

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko und Alfred Tatar am Samstag sowie Hans Krankl und Walter Kogler am Sonntag

Nach der erfolgreichen Länderspielpause geht es am kommenden Wochenende wieder in der Tipico Bundesliga zur Sache. Im Fokus der achten Runde steht der Kampf um die Tabellenspitze zwischen Salzburg und dem SK Rapid.

Tabellenführer Salzburg empfängt am Samstag Sturm. Ob die Generalprobe des Serienmeisters vor dem Mega-Hit in München gegen die Bayern – am kommenden Mittwoch live & exklusiv bei Sky – gelingt, kann live auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden. Zeitgleich kommt es zum Duell Hartberg gegen den LASK. Ob die Linzer zumindest vorübergehend den SK Rapid vom zweiten Tabellenplatz verdrängen können, wird live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen sein. Im dritten Spiel der Runde gastiert der WAC in Vorarlberg beim SCR Altach. Das Match wird live auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt. Alle drei Partien laufen zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1.

Am Sonntag steigt das Spiel Austria gegen den SKN St. Pölten. Zwei Punkte trennt die Veilchen von den viertplatzierten Niederösterreichern. Ob es der Austria gelingt an St. Pölten vorbeizuziehen, ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Im zweiten Spiel trifft die WSG Tirol auf die Admira. Das Match wird live auf Sky Sport Austria 3 ausgestrahlt. Die beiden Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Im letzten Spiel der Woche gastiert Salzburg-Jäger, SK Rapid, bei der SV Ried. Die in der Liga noch ungeschlagenen Hütteldorfer kommen mit breiter Brust ins Innviertel. Ob der grün-weiße Erfolgslauf weitergeht, ist live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 8. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 21. November 2020

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Prolactal Hartberg – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Cashpoint SCR Altach – RZ Pellets WAC, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Marc Janko & Alfred Tatar

Sonntag, 22. November 2020

13:30 Uhr:

FK Austria Wien – spusu SKN St. Pölten, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Swarovski Tirol – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SV Guntamatic Ried – SK Rapid Wien, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Hans Krankl & Walter Kogler

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

Beitragsbild: GEPA