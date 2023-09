Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky Sport Austria

Am Samstag ab 16:00 Uhr WAC – LASK, Austria Lustenau – Salzburg und Blau-Weiß Linz – Austria Klagenfurt exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky-Experte am Samstag: Alfred Tatar

Am kommenden Wochenende wartet die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Wiener Derby live bei Sky Sport Austria auf die Sky Seher:innen!

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Zu Beginn der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga wartet am Samstag ab 16:00 Uhr eine Dreier-Konferenz auf die Sky Seher:innen. In Kärnten trifft der WAC auf den LASK. Wer sich durchsetzt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Zeitgleich kommt es bei Austria Lustenau gegen Salzburg zum Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenletzten. Gelingt der Mader-Elf die Überraschung oder bleibt Salzburg weiter an der Spitze? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Komplettiert wird der Samstag mit der Partie Blau-Weiß Linz gegen Austria Klagenfurt. Nach der Sensation gegen Salzburg will der Aufsteiger nun auch den Tabellenvierten ärgern. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky

Samstag, 30. September 2023

16:00 Uhr:

RZ Pellets WAC – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau-Weiß Linz – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Alfred Tatar

Bild: GEPA