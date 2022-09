Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Schlager Salzburg gegen Rapid heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Hit Salzburg – SK Rapid am Sonntag ab 16:15 Uhr live & exklusiv

Sky Experte Peter Stöger begleitet die Partie als Co-Kommentator und Hans Krankl ist zudem vor Ort in Wals-Siezenheim als Experte im Einsatz

Zuvor ab 13:30 Uhr Austria Wien – SV Ried und SK Sturm – Austria Lustenau live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Kracher Salzburg gegen Rapid live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag muss Aufsteiger Austria Lustenau in Graz gegen den SK Sturm ran. Können die Steirer die Strapazen der Europacup Reise nach Rotterdam wegstecken, oder spielen diese den Vorarlbergern in die Karten? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Auch die SV Ried rechnet sich auswärts gegen die Wiener Austria Chancen aus, haben schließlich auch die Veilchen eine Reise nach Polen hinter sich. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Beide Spiele gibt es außerdem in der Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Den Abschluss der Runde bildet das Duell Salzburg gegen Rapid. Bereits seit der Saison 2018/19 warten die Grün-Weißen auf einen vollen Erfolg gegen die Bullen. Findet die Siegesserie der Salzburger gegen den österreichischen Rekordmeister ein Ende? Die Antwort gibt es ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Hans Krankl begrüßen die Zuseher:innen aus der Red Bull Arena. David Eder und Peter Stöger kommentieren das Match.

Sonntag, 18. September 2022

13:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FK Austria Wien – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Experte: Walter Kogler

16:15 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Hans Krankl

Kommentator: David Eder

Co-Kommentator: Peter Stöger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA