Die Achtelfinal-Rückspiele der Champions League heute live bei Sky

Der FC Barcelona empfängt am Mittwoch Newcastle United – ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die weiteren Spiele am Mittwoch: Bayern München mit Konrad Laimer gegen Atalanta Bergamo und Tottenham Hotspur – Atletico Madrid live & exklusiv

Marko Stankovic ist an beiden Tagen als Analyse-Experte im Einsatz und analysiert die Spielzüge der Spitzenteams

Streame live mit Sky X!

Die Entscheidungen über den Einzug ins Viertelfinale stehen an. Am Mittwoch empfängt der FC Barcelona Newcastle United zum insgesamt dritten Duell dieser Saison. Mit Sky sehen Fans 7 der 8 Achtelfinal-Rückspiele live & exklusiv.

Am Mittwoch empfängt der FC Barcelona bereits am frühen Abend Newcastle United. Die Katalanen holten im Hinspiel mit einem späten Elfmeter ein Unentschieden und möchten die Magpies nun im Rückspiel aus der UEFA Champions League werfen. Ob das gelingt, oder ob sich die Engländer durchsetzen können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Der FC Bayern mit Konrad Laimer empfängt in den späten Spielen Atalanta Bergamo. Nach der beeindruckenden Vorstellung im Hinspiel in Bergamo stehen die Bayern bereits so gut wie sicher im Viertelfinale. Dennoch wollen sie keinen Ausrutscher riskieren und auch das Rückspiel für sich entscheiden. Fans können dieses Duell live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

Am Mittwoch zeigt Sky ab 21:00 Uhr das Duell zwischen Tottenham Hotspur und Atletico Madrid. Weiters können sich Fans an beiden Tagen auf die Sky Original Konferenz freuen.

Sky Anchor Constanze Weiss führt gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog durch den Spieltag. Marko Stankovic ist an beiden Tagen als Analyse-Experte im Einsatz und gibt fundierte Einblicke in die Spielzüge der Spitzenteams.

Die Rückspiele des Achtelfinales in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FC Barcelona – Newcastle United live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

FC Bayern München – Atalanta Bergamo live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Tottenham Hotspur – Atletico Madrid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Andreas Herzog

Artikelbild: Imago