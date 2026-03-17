Die Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Europa und Conference League live bei Sky

Oliver Glasner mit Crystal Palace am Donnerstag bei AEK Larnaka – ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Außerdem am Donnerstag in der UEFA Conference League das Duell zwischen dem 1. FSV Mainz mit Stefan Posch und Phillipp Mwene und Sigma Olomouc

In der UEFA Europa League trifft unter anderem der SC Freiburg mit Philipp Lienhart auf Tobias Lawal und KRC Genk

Johannes Brandl moderiert ab 18:00 Uhr den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Marc Janko analysiert die Spielzüge der Top-Teams

Die entscheidenden Spiele um den Einzug ins Viertelfinale stehen bevor: Stefan Posch und Philipp Mwene müssen mit dem 1. FSV Mainz 05 gegen Sigma Olomouc gewinnen, ebenso wie Oliver Glasner mit Crystal Palace bei AEK Larnaka. In der UEFA Europa League kann Tobias Lawal mit KRC Genk den SC Freiburg und Philipp Lienhart aus dem Wettbewerb werfen. Mit Sky sehen Fans insgesamt 15 von 16 Achtelfinal-Hinspielen live.

Der UEFA Super Donnerstag mit 14 der 16 Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live bei Sky

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen ein. Sky Experte Marc Janko versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Nach dem torlosen Remis im Hinspiel steht Oliver Glasner mit Crystal Palace am Donnerstag bei AEK Larnaka unter Druck. Die Engländer müssen gewinnen, um ihre Reise in der UEFA Conference League fortsetzen zu können. Ob das gelingt, ist live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Zeitgleich empfängt der 1. FSV Mainz 05 mit Stefan Posch und Philipp Mwene Sigma Olomouc. Auch in dieser Begegnung endete das Hinspiel torlos, sodass beide Teams nun unbedingt gewinnen müssen, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Das Spiel wird live auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

In der UEFA Europa League trifft der SC Freiburg mit Philipp Lienhart auf KRC Genk und Tobias Lawal. Die Belgier haben das Hinspiel mit 1:0 gewonnen und wollen ihren Vorsprung nun verteidigen. Wer sich in diesem Duell durchsetzen kann, ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Bereits am Mittwoch können Fans ab 16:30 die Partie SC Braga – Ferencvaros Budapest verfolgen. Am Donnerstag sehen Sky Kund:innen ab 18:45 Uhr außerdem die Partien Olympique Lyon – Celta Vigo, FC Midtjylland – Nottingham Forest, Rakow – AC Fiorentina und AEK Athen – NK Celje. Ab 21:00 Uhr laufen zudem die Spiele AS Roma – FC Bologna, Aston Villa – OSC Lille, Betis Sevilla – Panathinaikos Athen, Sparta Prag – AZ Alkmaar, Rayo Vallecano – Samsunspor, Shakhtar Donezk – Lech Posen sowie RC Straßburg – HNK Rijeka bei Sky. Sky Seher:innen können sich außerdem ab 18:00 Uhr auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Mittwoch, 18.3.:

16:30 Uhr

SC Braga – Ferencvaros Budapest live auf Sky Sport Austria 2

Der UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

SC Freiburg – KRC Genk live auf Sky Sport Austria 2

AEK Larnaka – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 3

1. FSV Mainz 05 – Sigma Olomouc live auf Sky Sport Austria 4

Olympique Lyon – Celta Vigo live auf Sky Sport Austria 5

FC Midtjylland – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 6

Rakow – AC Fiorentina live auf Sky Sport Austria 7

AEK Athen – NK Celje live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

AS Roma – FC Bologna live auf Sky Sport Austria 2

Aston Villa – OSC Lille live auf Sky Sport Austria 3

Betis Sevilla – Panathinaikos Athen live auf Sky Sport Austria 4

Sparta Prag – AZ Alkmaar live auf Sky Sport Austria 5

Rayo Vallecano – Samsunspor live auf Sky Sport Austria 6

Shakhtar Donezk – Lech Posen live auf Sky Sport Austria 7

RC Straßburg – HNK Rijeka live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marc Janko

Bild: Imago