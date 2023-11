Die ADMIRAL Bundesliga am Samstag mit dem Kärntner Derby live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Am Samstag ab 16:00 Uhr WSG Tirol – Salzburg, Austria Wien – Austria Lustenau und WAC – Austria Klagenfurt exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky-Experte am Wochenende: Peter Stöger – als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz

Das Kärntner-Derby am Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Peter Stöger live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga beginnt schon am Samstag ab 16:00 Uhr mit einer Dreier-Konferenz. Meister Salzburg ist bei der WSG Tirol gefordert. Ob die Mozartstädter die Tabellenführung zumindest zwischenzeitlich übernehmen können, gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. In Wien-Favoriten kommt es zum Duell zwischen der Wiener und der Lustenauer Austria. Während die Veilchen die letzten drei Ligaspiele gewinnen konnten, warten die Lustenauer noch auf den ersten Saisonsieg. Wer sich durchsetzt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Außerdem kommt es in Kärnten zum Derby zwischen dem WAC und Austria Klagenfurt. Das Team von Peter Pacult kann mit einem Sieg auf Platz 3 vorstoßen und geht als Favorit in die Begegnung. Können die Wolfsberger mit den eigenen Fans im Rücken gewinnen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 4. November 2023

16:00 Uhr:

WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

