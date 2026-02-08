Die ADMIRAL Bundesliga HEUTE live auf Sky

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga mit den Matches WAC – GAK, SCR Altach – Blau-Weiß Linz und Sturm Graz – SV Ried

Der Sky Experte am Sonntag: Thomas Silberberger

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga mit der Partie Sturm Graz – SV Ried live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag empfängt Meister Sturm zum Abschluss der Runde die SV Ried. Für Fabio Ingolitsch ist es das Ligadebüt als Trainer der Grazer – er möchte gleich zum Einstand drei Punkte holen und nach dem Ausscheiden im ÖFB-Cup am vergangenen Wochenende ein positives Zeichen setzen. Auch für die Innviertler, die als Sechster überwintert haben, wäre ein Auswärtssieg in Graz besonders wichtig, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu festigen. Dieses Match sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor empfängt der WAC den GAK. Die Wolfsberger haben in den ersten vier Spielen unter Ismail Atalan lediglich drei Punkte geholt. Gegen die Grazer, die mit vier Punkten Vorsprung auf Blau-Weiß Linz den vorletzten Tabellenplatz belegen, soll nun zum Rückrundenauftakt ein Sieg her. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Zur selben Zeit muss das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz auswärts beim SCR Altach antreten. Die Linzer benötigen dringend Punkte, um den letzten Platz in der Tabelle zu verlassen. Gelingt es Neo-Trainer Michael Köllner, seine Mannschaft gleich im ersten Spiel zum Sieg zu führen? Auch bei den Vorarlbergern gab es im Winter einen Trainerwechsel: Das Team wird nun von Ognjen Zaric betreut, der mit dem Sieg im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz bereits einen ersten Erfolg feiern konnte. Dieses Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Der Einzelvorlauf zur Partie zwischen Sturm Graz und der SV Ried startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 8. Februar 2026

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

RZ Pellets WAC – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Thomas Silberberger

Beitragsbild: GEPA