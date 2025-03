Die ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky Sport Austria

Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Wochenende live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Das Duell Rapid gegen Altach am Samstag ab 17:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Samstag die Spiele Hartberg – WAC sowie GAK 1902 – Austria Wien live & exklusiv bei Sky

Sky Experte Peter Stöger im Studio

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass

Rapid gegen Altach am heutigen Samstag live & exklusiv bei Sky



Heute empfängt der SK Rapid den Tabellenletzten aus Altach. Die Hütteldorfer, die sich aktuell in einer Negativserie befinden, wollen den Abwärtstrend stoppen. Allerdings reisen die Altacher nach zwei Erfolgserlebnissen mit neuem Selbstvertrauen nach Wien. Wer dieses Duell für sich entscheidet, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Gleichzeitig geht es die Wiener Austria in Graz gegen den GAK. Die Veilchen wollen nach der Niederlage gegen Salzburg wieder zurück auf die Erfolgsspur finden und an Tabellenführer Sturm dranbleiben. Ob ihnen das gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt. Zudem empfängt Hartberg den WAC. Die Steirer benötigen drei Punkte, um an den Top sechs dranzubleiben, während die Kärntner weiterhin die Bundesliga aufmischen wollen. Fans sehen dieses Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Ab 16:15 Uhr begrüßen Moderator Marko Stankovic und die Sky Experte Peter Stöger die Zuschauer:innen aus dem Studio mit der Vorberichterstattung. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky

Samstag, 1. März 2025

16:15 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

SK Rapid – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experte: Peter Stöger

Bild: GEPA