Sky ist in der Saison 2026/27 noch näher dran für die Fans! Zum Auftakt berichten vor Ort: Das Duo Kimberly Budinsky und Sky Experte & Co-Kommentator Marko Stankovic aus Linz!

Start der neuen Rechte-Periode bis 2030: Wie gewohnt alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky

Sky Sport Austria liefert jedes Wochenende 19 Stunden Berichterstattung direkt aus den Bundesliga Stadien und davon mehr als sechseinhalb Stunden Vor- und Nachberichte

Es geht wieder los: Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga in die neue Spielzeit! Fans des österreichischen Fußballs haben dabei doppelten Grund zur Freude. Zum Auftakt der Saison 2026/27 präsentiert sich die Bundesliga-Berichterstattung von Sky Sport Austria in einem frischen Gewand. Unter dem Motto „noch näher dran für die Fans“ berichtet Sky Sport Austria an jedem Bundesliga-Wochenende insgesamt 19 Stunden live direkt aus den Stadien, darunter mehr als sechseinhalb Stunden Vor- und Nachberichterstattung. Wie gewohnt zeigt Sky auch in der Saison 2026/27 alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live. Darüber hinaus bleibt Sky langfristig die Heimat der heimischen Bundesliga: Die neue Rechtevereinbarung bis 2030 sichert den Fans alle Spiele der kommenden vier Spielzeiten.

Das Eröffnungsspiel zwischen Meister LASK und dem GAK am Freitag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Mit dem ersten Meistertitel seit 60 Jahren genießen Didi Kühbauer und seine Mannschaft jetzt schon Legendenstatus bei den Linzer Anhängern. Doch die Erfolge der Vorsaison werden schon von der Mission Titelverteidigung verdrängt. Zum Auftakt wartet auf den Meister zuhause ein Duell mit dem GAK. Ob der LASK den Schwung in die neue Saison mitnimmt, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Moderatorin Kimberly Budinsky begrüßt ab 19:00 Uhr die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky Experte Marko Stankovic. Dieses Sky Duo wird ab sofort bei jedem Freitagsspiel im Einsatz sein, Stankovic zusätzlich als Co-Kommentator.

Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Freitag, 31. Juli 2026

19:00 Uhr

LASK – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte und Co-Kommentator: Marko Stankovic

Kommentator: Otto Rosenauer