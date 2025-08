Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück! Die Sonntagspartien heute live auf Sky

Am Sonntag die Duelle Rapid gegen Blau-Weiß Linz und der GAK gegen Austria Wien live & exklusiv bei Sky

Am Sonntag sind Sky Experte Hans Krankl in Hütteldorf und Sky Experte Marc Janko im Studio im Einsatz

Sky zeigt alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live – 191 Matches exklusiv

Der Bundesliga-Sonntag live & exklusiv bei Sky

Am Sonntag kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zum Duell zwischen Rapid Wien und Blau-Weiß Linz. Die Hütteldorfer wollen unter ihrem neuen Trainer Peter Stöger mit einem erfolgreichen Start in die Saison den Angstgegner der vergangenen Spielzeit bezwingen. Auch bei den Linzern gibt es einen neuen Mann an der Seitenlinie: Mitja Mörec. Kann er den Erfolgslauf gegen den Rekordmeister fortsetzen? Die Antwort auf diese Frage bekommen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zur selben Zeit gastiert Stadtrivale Austria Wien beim GAK in Graz. Die Veilchen, die in der vergangenen Saison bis zum letzten Spieltag um den Meistertitel kämpften, peilen auch heuer wieder die Ligaspitze an. Der GAK hingegen will nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison erneut die Liga sichern. Wer sich in diesem Duell durchsetzen kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Johannes Brandl und Sky Experte Marc Janko mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag live auf Sky Sport Austria 1. Sky Experte Hans Krankl meldet sich live aus dem Stadion in Hütteldorf. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans beide Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Sky und der SK Rapid starten Doku-Projekt

Sky Sport Austria und der SK Rapid freuen sich auf die Umsetzung eines äußerst spannenden Projekts. Ein Jahr lang wird der renommierte Sky Filmemacher Christoph Jochum mit seinem Team den Hütteldorfer Traditionsklub hinter den Kulissen begleiten. Ziel ist ein 360-Grad-Portrait des beliebtesten Fußball-Vereins des Landes – hautnah, authentisch und umfassend. Nicht nur die Profimannschaft, sondern der gesamte Klub wird in den Fokus genommen und auch die Entwicklung der Grün-Weißen wird beleuchtet, von der Spieler- bis zur aktuellen Trainerära von Coach und Ex Sky Experten Peter Stöger.

Willkommen im Sky Team, Peter Pacult!

Auch in der ADMIRAL Bundesliga erhält das Sky Team einen hochkarätigen Neuzugang: der Meistertrainer von 2008 liefert ab der kommenden Saison interessante Einblicke rund um Österreichs höchsten Spielklasse. Als Sky Experte fungiert er auch als fester Bestandteil des Fußball-Podcasts DAB | Der Audiobeweis.

Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Sonntag, 3. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SK Rapid – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky Experte (Studio): Marc Janko

Foto: GEPA