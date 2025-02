Die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky Sport Austria

Am heutigen Samstag der Kracher Austria Wien gegen Salzburg, ab 17:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Der 14-fache österreichische Meister Andreas Ulmer analysiert das Match und kommentiert neben Philipp Paternina

Außerdem heute: die Spiele Austria Klagenfurt – GAK 1902 und WSG Tirol – WAC live & exklusiv bei Sky

Sky-Experte am Samstag im Studio: Thomas Silberberger



Nach den vergangenen zwei Derby-Wochenenden bleibt nicht viel Zeit zum Ausruhen, der nächste Spieltag steht an. Der Kampf um die Tabellenspitze zwischen Sturm Graz und der Wiener Austria geht in die nächste Runde. Zudem spitzt sich das Rennen um die Top sechs immer weiter zu. Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Der Bundesliga-Samstag mit der Partie Austria Wien – Red Bull Salzburg mit Andreas Ulmer als Co-Kommentator heute live & exklusiv bei Sky

Am heutigen Samstag empfängt die Wiener Austria nach dem Derbysieg die schwächelnden Salzburger. Die Mozartstädter, in diesem Kalenderjahr noch ohne Pflichtspielsieg, brauchen einen vollen Erfolg in Wien Favoriten, um den Abstand zur Tabellenspitze nicht zu groß werden zu lassen. Die Veilchen hingegen sitzen Tabellenführer Sturm im Nacken und könnten zumindest für einen Tag den ersten Platz erobern. Das Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Sky Seher:innen dürfen sich auch abseits des Rasens auf ein Highlight freuen: Salzburgs Rekordspieler Andreas Ulmer ist in der Generali-Arena als Experte im Einsatz und kommentiert neben Philipp Paternina den Hit.

Zeitgleich gastiert der GAK bei Austria Klagenfurt. Im Match Elfter gegen Zehnter geht es für beide Teams darum, den Abstand auf die letztplatzierten Altacher zu vergrößern. Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Ebenfalls zur selben Zeit trifft die WSG Tirol zu Hause auf den WAC, der nach dem 3:0 Sieg gegen Sturm mit starkem Rückenwind anreist. Sky Seher:innen sehen dieses Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Ab 16:15 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky-Experte Thomas Silberberger die Zuseher:innen auf die Samstags-Matches der ADMIRAL Bundesliga ein. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live bei Sky:

Samstag, 22. Februar 2025

16:15 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – Grazer AK 1902, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Experte und Co-Kommentator: Andreas Ulmer

Sky-Experte: Thomas Silberberger

