Die ADMIRAL Bundesliga mit dem Vorarlberger Derby heute live auf Sky Sport Austria

In der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga dürfen sich die Sky Seher:innen wieder auf spannende Spiele live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen.

Die Qualifikationsgruppe mit dem Vorarlberg-Derby am Samstag

Am Samstag kommt es zum Ländle-Derby zwischen Austria Lustenau und SCR Altach. Während der Aufsteiger aus Lustenau in der Qualifikationsgruppe an der Spitze steht, konnte die Mannschaft von Neo-Trainer Klaus Schmidt mit einem Sieg in der letzten Runde die rote Laterne abgeben. Wer sich im Vorarlberg-Derby durchsetzt, kann ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden. Zeitgleich kommt es im Innviertel zum Aufeinandertreffen des Tabellenletzten SV Ried und des Vorletzten TSV Hartberg. Die bisherigen Saisonduelle konnten die Oststeirer jeweils für sich entscheiden. Können die Rieder nun den ersten Sieg feiern? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 8. April 2023

16:15 Uhr:

SC Austria Lustenau – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Guntamatic Ried – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Walter Kogler

Bild: GEPA