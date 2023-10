Die ADMIRAL Bundesliga mit Rapid gegen Klagenfurt HEUTE LIVE auf Sky

Am heutigen Sonntag dürfen sich die Sky Zuseher:innen in der 11. Runde auf drei Topduelle in der ADMIRAL Bundesliga freuen – streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X Traumpass!

SK Rapid gegen Austria Klagenfurt am Sonntag mit Sky Experte Andreas Herzog live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Bundesliga-Sonntag startet um 13:30 Uhr. Die Wiener Austria muss zur WSG Tirol und will dort den zweiten Sieg in Serie feiern. Sky Zuseher:innen können die Begegnung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen. Zeitgleich kommt es im Ländle zum Duell zwischen dem SCR Altach und dem WAC. Ob die Altacher mit einem Sieg an den Kärntnern vorbeiziehen können, gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Zum Abschluss der Runde wartet ab 16:30 Uhr die Partie zwischen dem Tabellensechsten SK Rapid und dem Tabellenfünften Austria Klagenfurt. Können die Hütteldorfer den ersten Heimsieg seit dem zweiten Spieltag feiern? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 22. Oktober 2023

13:30 Uhr:

WSG Tirol – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Rapid – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Andreas Herzog

Bild: GEPA