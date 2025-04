Die Ära von Robert Klauß bei Rapid ist vorbei – Eine Kolumne von Eric Niederseer

Die schönste Nebensache der Welt ist von Schnelllebigkeit und Emotionalität geprägt. In den meisten Fällen ist Fußball auch ein gnadenloses Tagesgeschäft, in dem Entscheidungen im Sinne der Wahrung von Vereinszielen getroffen werden. Ein Tagesgeschäft, in dem Empathie und Mitgefühl weichen müssen. Und leider auch ein Geschäft, in dem Schubladendenken vorherrschend ist und in den seltensten Fällen differenziert wird. Fußball, in all seiner Emotion, ist nicht immer nur „schwarz“ oder „weiß“, nicht immer nur „Erfolg“ oder „Scheitern“. Und so ist es meiner Meinung nach auch der Fall, wenn man auf die rund eineinhalb Jahre andauernde Ära von Robert Klauß beim SK Rapid zurückblickt.

„Ein Trainer wurde entlassen, er hat die Mannschaft verloren, er ist gescheitert“, ist im Nachhinein die Quintessenz der Fußballwelt. Und doch muss man die Amtszeit des deutschen Chefcoaches beim SK Rapid differenzierter betrachten. Robert Klauß wurde zwar gegen Ende seiner Amtszeit das „Opfer“ einer stagnierenden, individuellen und ganzheitlichen Entwicklung, welche die Entscheidung schlussendlich auch rechtfertigte. Und für die ein Trainer, als schwächstes Glied, eben einstehen muss. Doch war es auch Robert Klauß selbst, der diese Entwicklung nach seinem Amtsantritt erst angestoßen und mit seinem Team ermöglicht hatte.

„Herzschrittmacher“ Klauß brachte Energie zurück nach Hütteldorf

Der diese Begeisterung und Euphorie, nach einer Zeit der Stagnation, erst wieder nach Hütteldorf zurückgebracht hatte. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass Robert Klauß wie ein „Herzschrittmacher“ für den SK Rapid war, der den schwachen Puls nach schwierigen Jahren im Westen Wiens zum richtigen Zeitpunkt wieder höherschlagen ließ. Oder anders gesagt: ein Brandbeschleuniger, der die unrhythmisch flackernde Hütteldorfer Sparflamme wieder leidenschaftlich lodern und den Funken der Mannschaft auf die Fans überspringen ließ. Und genau aus diesem Grund ist das Kapitel Robert Klauß in Hütteldorf in meinen Augen nicht zwangsläufig ein gescheitertes.

Trainer nutzen sich ab, Trainer werden ausgetauscht, so tickt der Fußball heutzutage. Wenn man sich die Halbwertszeit von Cheftrainern ansieht, so war Robert Klauß‘ Amtszeit beim SK Rapid schon fast überdurchschnittlich. Nur für den Hinterkopf: Er war bereits der elfte Trainer in dieser ÖFBL-Saison, der ausgetauscht wurde. Robert Klauß war bis zum Tage seiner Entlassung nach Gerald Scheiblehner und Peter Pacult am längsten dienende, aktuelle Trainer unter seinen ÖFBL-Kollegen. Im Nachhinein fällt es immer leicht, Trainer abzustempeln und für Fehler zu verurteilen. Beim genaueren Betrachten der rund eineinhalb Jahre lässt sich aber auch ein positives Fazit ziehen.

Eine neue Spielphilosophie in Wien

Die Anstellung von Robert Klauß beim SK Rapid war in meinen Augen der richtige Move zum richtigen Zeitpunkt. Der 40-Jährige repräsentierte den Verein nach außen hin durch seine eloquente Art. Klauß stellte durch seine offen kommunizierte Fannähe und sein leidenschaftliches Coaching an der Seitenauslinie eine Verbindung zu den Fans her, wie es schon lange nicht mehr der Fall war. Und das Alles, trotz seiner Red Bull-Vergangenheit, auf die er zu Amtsantritt reduziert wurde. Er wusste, dass es in einem leidenschaftlichen Traditionsverein wie dem SK Rapid unumgänglich ist, die Fans auf seine Seite zu ziehen und folglich hinter die Mannschaft zu bekommen.

Robert Klauß brachte eine neue Spielphilosophie nach Wien, mit der sich das Umfeld schnell identifizieren konnte. Eine Philosophie, von der kommende Trainer profitieren können. Eine Basis, die aber noch perfektioniert werden muss. Ein zumindest anfangs, geradliniger, intensiver Offensivfußball, der das Stadion füllte und eine lange nicht mehr dagewesene Aufbruchstimmung einleitete. Der Klauß’sche Fußball wusste nach seiner ersten vollen Sommervorbereitung zu Beginn der Saison 2024/25 zu begeistern. Unvergessliche Abende im Allianz Stadion waren die Folge.

Nach großen Erfolgen folgt der Fall

Man erinnere an dieser Stelle an die Europa League Quali-Heimspiele gegen Trabzonspor oder Braga, den ersten Derby-Heimsieg im Allianz Stadion oder die Siege gegen SK Sturm Graz oder Red Bull Salzburg, die vielen Rapid-Fans wohl noch lange in Erinnerung bleiben werden. Zumindest hat es Robert Klauß im Vergleich zu Vorgängern in dieser Saison geschafft, aus dem Allianz Stadion wieder eine Festung zu machen, in der es möglich erschien, sämtliche Gegner zu besiegen, an denen sich der SCR in den vergangenen Jahren vergeblich die Zähne ausgebissen hatte.

Wie es im Fußball oft ist, folgt nach einem rasanten Aufstieg der tiefe Fall. Die von Vereinsseite geforderte, aber fehlende Konstanz, konnte durch die emotionale Europacup-Reise lange kaschiert werden. Rückblickend schaffte es der SK Rapid in der laufenden Saison 2024/25 nur ein einziges Mal, zwei Bundesliga-Spiele in Folge zu gewinnen.

Durch das Aus im UEFA Conference League-Viertelfinale zerplatzte endgültig der finale Traum einer geschichtsträchtigen Saison. Die Desillusionierung der bereits wochenlang andauernden, sportlichen Missstände offenbarte sich gänzlich. Die Chance auf neuerliche, magische Europacup-Abende rückte nach zwei sportlichen Pleiten gegen den WAC und BWL in weite Ferne.

Dank Klauß bewegte sich etwas

Defacto ist der SK Rapid aber zwangsläufig genau auf diese Europacup-Qualifikation angewiesen, um die, zum Amtsantritt von Markus Katzer und der Anstellung von Robert Klauß, eingeleitete Entwicklung des Vereins zu prolongieren. Der SCR war damit in einer Sackgasse angelangt, die als letzten Strohhalm das unumgängliche Setzen eines neuen Impulses zur Folge hatte.

Die Entlassung aufgrund der andauernden Talfahrt war objektiv betrachtet die richtige. Die Ära Robert Klauß beim SCR war aber dennoch eine ungemein wichtige. Der richtige Weg wurde eingeschlagen. Dank Klauß bewegte sich etwas. Daran muss nun angeknüpft werden.

Bild: GEPA