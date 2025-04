„Die Ärzte haben mir gesagt…“ – Guardiola gibt Haaland-Update

Manchester City muss im Saisonendspurt längere Zeit auf Erling Haaland verzichten. Der norwegische Topstürmer hat sich im FA-Cup-Spiel gegen den AFC Bournemouth (2:1) eine Verletzung am linken Knöchel zugezogen und wird rund fünf bis sieben Wochen ausfallen, wie City-Trainer Pep Guardiola am Dienstag verkündete.

„Die Ärzte haben mir gesagt, dass es zwischen fünf und sieben Wochen dauern wird. Hoffentlich ist er bis zum Saisonende und zur Klub-WM wieder einsatzbereit. Es hätte anders sein können, wenn es am Ende der Saison [vor der Klub-WM] passiert wäre. Mit all den Verletzungen, die wir diese Saison haben, tut es mir leid für die Spieler und auch für Erling. Hoffentlich verläuft die Genesung so schnell wie möglich und er kann zurückkommen“, so Guardiola in der Pressekonferenz über den Ausfall des Weltklasse-Stürmers.

Haaland, der in 28 Ligaspielen für die „Citizens“ 21 Tore erzielte, musste beim 2:1 gegen Bournemouth nach einer Stunde vom Feld. Guardiola beklagt bereits in der gesamten Saison viele Verletzungen in seinem Kader. „Es gibt eben Jahre, in denen diese Dinge passieren“, merkte der Star-Coach an.

„Wir werden eine Lösung mit den Spielern finden, die wir haben – mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Qualitäten“, sagt Guardiola. Derzeit ist ManCity in der Premier League nur Fünfter, mit jeweils einem Punkt Vorsprung auf Newcastle United und Brighton and Hove Albion. In der laufenden Saison der Königsklasse scheiterte Manchester City in der Playoff-Runde an Real Madrid.

Bild: Imago