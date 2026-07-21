Die Ankick-Saison 2026/27 ist eröffnet: Jetzt loslegen!

Das Warten hat ein Ende: Die neue Ankick-Saison ist offiziell gestartet!

Die Anfangskader wurden zugelost und der Transfermarkt ist geöffnet. Ab sofort kannst du deine Mannschaft verstärken, Transfers tätigen und den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen.

Falls du es noch nicht getan hast, kannst du jetzt auch deine privaten Ligen vervollständigen oder bestehende Ligen fortsetzen. Selbstverständlich kannst du weiterhin auch zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison einer Liga beitreten.

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Dein Manager-Geschick ist gefragt

Die ersten Wochen einer Saison sind oft entscheidend. Behalte den Transfermarkt im Blick, sichere dir vielversprechende Neuzugänge und stelle dein Team optimal für den Bundesliga-Auftakt am 31. Juli (alle Spiele live auf Sky Sport Austria) zusammen.

Das erwartet dich in dieser Saison

In den vergangenen Monaten haben wir wieder intensiv an Ankick gearbeitet und zahlreiche Verbesserungen umgesetzt. Dabei ist viel Feedback aus der Community in die Weiterentwicklung eingeflossen. Auf folgende Features kannst du dich freuen:

Hybrid-Spieler sorgen für mehr Flexibilität bei deiner Aufstellung.

Lang ersehntes Community-Feature: Du kannst nun aus Ligen austreten.

Unser beliebtes Minispiel 5er-Kette ist wieder mit dabei.

Wir wünschen dir viel Erfolg auf dem Transfermarkt – und einen perfekten Start in die neue Ankick-Saison!