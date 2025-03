Die Aufstellungen der 21. Bundesliga-Runde

Super-Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga: Das sind die Aufstellungen aller Teams in der 21. Runde.

Am heutigen Sonntag sind in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga alle zwölf Teams gleichzeitig im Einsatz. Während je ein Quartett bereits fix in der Meister- bzw. Qualifikationsgruppe spielt, geht es für vier Mannschaften noch um den Einzug in die Top sechs. Mit Rapid und dem LASK können auch zwei Mannschaften den Einzug in die Meistergruppe am heutigen Spieltag fixieren.

Hier ein Überblick über die Aufstellungen aller Teams in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga.

Die ADMIRAL Bundesliga JETZT LIVE auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele mit dem Sky X-Traumpass!

ADMIRAL Bundesliga: Die Aufstellungen der 21. Runde

GAK – Sturm (live auf Sky Sport Austria 2)

Austria Wien – Austria Klagenfurt (live auf Sky Sport Austria 3)

TSV Hartberg – SK Rapid (live auf Sky Sport Austria 4)

SCR Altach – Red Bull Salzburg (live auf Sky Sport Austria 5)

LASK – WSG Tirol (live auf Sky Sport Austria 6)

WAC – Blau-Weiß Linz (live auf Sky Sport Austria 7)

