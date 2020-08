Die Auslosung der CL-Qualifikation mit Rapid im LIVESTREAM

Österreichs Vertreter erfahren zu Wochenbeginn ihre Gegner in der Fußball-Europacup-Qualifikation. Die Auslosung der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation mit Rapid geht heute um 12 Uhr in Nyon über die Bühne. Das folgende Play-off um den Einzug in die Königsklasse, in dem auch Meister Salzburg einsteigt, wird bereits am Dienstag ebendort ausgelost (ebenfalls um 12.00 Uhr).

Rapid ist ungesetzt. Es wartet mit Benfica Lissabon, Dynamo Kiew oder KAA Gent daher eine schwierige Aufgabe. Die Entscheidung erfolgt wegen der Verschiebungen durch die Coronavirus-Pandemie am 15. oder 16. September in einem Spiel. Einzig das CL-Play-off wird Ende September in Hin- und Rückspiel entschieden. Dort erweitert sich das Feld möglicher Rapid-Gegner um FK Krasnodar, PAOK Saloniki und AZ Alkmaar.