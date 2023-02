Die besten Eishockey-Spieler der Welt auf einer Eisfläche: das NHL All-Star Game am Wochenende live bei Sky

Sky überträgt das All-Star Game am Samstagabend ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport MIx

Bereits in der Nacht davor überträgt Sky ab 1:00 Uhr auch den NHL All-Star Skills Competition live

Ab Montag zeigt Sky bis Mitte Februar zehn Spiele der NHL live

An diesem Wochenende steht mit dem NHL All-Star Game einer der großen Höhepunkte der Saison auf dem Programm. In der FLA Live Arena in Sunrise, dem Zuhause der Florida Panthers, kommen die besten Eishockey-Spieler der Welt auf einer Eisfläche zusammen.

Sky überträgt das Treffen der Stars am Samstagabend ab 20:45 Uhr live. Christian Künast, Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bunds, wird das Spiel als Co-Kommentator an der Seite von Olivier Zwartyes begleiten. Wie bereits in den vergangenen Jahren spielen dann Auswahlteams jeder Division in Halbfinale und Finale den Sieger aus, wobei jeweils im 3-gegen-3 über 20 Minuten gespielt wird. Den Auftakt macht die Auswahl der Pacific Division gegen die Central Division, im Anschluss treffen die Atlantic Division und die Metropolitan Division im zweiten Halbfinale aufeinander.

Bereits in der Nacht auf Samstag überträgt Sky ab 1:00 Uhr die NHL All-Star Skills Competition live, in dem die Besten der Besten in Einzelwettbewerben wie unter anderem „Accuarcy Shooting“, „Breakaway Challenge“, „Fastest Skater“ und „Hardest Shot“ ihre besonderen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Bereits zwei Tage nach dem All-Star Game wird die Regular Season fortgesetzt – ab der Nacht auf Dienstag (7.2.) bis Mitte Februar zeigt Sky zehn Spiele live. Zu den Highlights zählen zwei Spiele am Samstag, dem 11. Februar, wenn um 18:30 Uhr die Ottawa Senators auf die Edmonton Oilers und im Anschluss ab 21:30 Uhr die Boston Bruins auf die Washington Capitals treffen.

Neben den täglichen Live-Übertragungen versorgt Sky die Fans im täglichen Highlight-Magazin „NHL On the Fly“ mit allem Wissens- und Sehenswertem aus der Liga.

Das NHL All-Star Game und weitere Live-Übertragungen der NHL bei Sky bis Mitte Februar:



Nacht auf Samstag, 4.2.:

1:00 Uhr: NHL All-Star Game Skills Competition live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Samstag, 4.2.:

20:45 Uhr: NHL All-Star Game live (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 7.2.:

1:00 Uhr: Florida Panthers – Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Mittwoch, 8.2.:

1:00 Uhr: Tampa Bay Lightning – San Jose Sharks live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Donnerstag, 9.2.:

2:00 Uhr: New York Rangers – Vancouver Canucks live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Freitag, 10.2.:

1:00 Uhr: Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Samstag, 11.2.:

1:00 Uhr: New York Rangers – Seattle Kraken live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Samstag, 11.2.:

18:30 Uhr: Ottawa Senators – Edmonton Oilers (mit deutschem Kommentar) live auf Sky Sport Mix

21:30 Uhr: Boston Bruins – Washington Capitals live auf Sky Sport Mix

0:30 Uhr: Florida Panthers – Colorado Avalanche live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Sonntag, 12.2.:

18:30 Uhr: Montreal Canadiens – Edmonton Oilers (mit deutschem Kommentar) live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 14.2.:

1:30 Uhr: Ottawa Senators – Calgary Flames live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Mittwoch, 15.2.:

1:00 Uhr: Washington Capitals – Carolina Hurricanes live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

