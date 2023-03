Die besten Golfer bei THE PLAYERS Championship: Das “fünfte Major“ mit den Österreichern Sepp Straka & Matthias Schwab live und exklusiv bei Sky

Für Golffans steht in dieser Woche eines der großen Highlights des Jahres auf dem Programm. THE PLAYERS Championship, das mit 25 Millionen US Dollar Preisgeld höchstdotierte Turnier der US PGA Tour, findet in dieser Woche statt. Neben dem sportlichen Wert besticht das Turnier auch mit der Besonderheit des Austragungsortes. Der Stadium Course des TPC at Sawgrass gilt als einer der anspruchsvollsten Golfplätze überhaupt und beheimatet mit dem „Island Green“ eines der berühmtesten Löcher der Golfwelt. Österreichs Golf-Fans dürfen sich in diesem Jahr auf die Teilnahme von Sepp Straka & Matthias Schwab beim Turnier in Florida freuen.



Sky überträgt das „fünfte Major“ live und exklusiv.

Von Dienstag bis Sonntag zeigt Sky über 40 Stunden von THE PLAYERS Championship live auf Sky Sport Golf

THE PLAYERS Championship mit den Österreichern Sepp Straka und Matthias Schwab

Sky bietet zudem ein umfangreiches Livestream-Angebot auf skysportaustria.at

Österreichs Top-Golfer Sepp Straka in der „Schnitzel Challenge“ bei Reporter Florian Bauer

THE PLAYERS Championship

THE PLAYERS Championship beginnt am Donnerstag, erste Live-Bilder gibt es aber bereits am Dienstag und Mittwoch, wenn Sky mit „On the Range“ und der „Pre-Game Show“ jeweils ab 20:00 Uhr live vom Stadium Course berichtet. Ab Donnerstag überträgt Sky dann an allen vier Turniertagen umfassend live, neben der rund 40-stündigen klassischen Übertragung auf Sky Sport Golf auch in Livestreams auf skysportaustria.at. Sky Kund:innen können dort täglich „Featured Groups“ auf ihrem Weg über den Kurs verfolgen, frei empfangbar steht der Livestream „Featured Holes“ zur Verfügung, auf dem Golffans das Geschehen an ausgewählten Löchern beobachten können.



Gregor Biernath und Jonas Friedrich kommentieren die Live-Übertragungen von Donnerstag bis Sonntag. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.



Sky Reporter Florian Bauer berichtet live aus Florida und geht rund um den Stadium Course auf Stimmenfang. Über rein sportliche Themen hinaus trifft er dort unter anderem auch den österreichischen Top-Golfer Sepp Straka zur „Schnitzel Challenge“. Komplettiert wird die Sky Berichterstattung von „THE PLAYERS Spezial“, das von Donnerstag bis Sonntag täglich ab 17:15 Uhr live auf Sky Sport News ausgestrahlt und von Florian Bauer von vor Ort moderiert wird.



THE PLAYERS Championship live:



Dienstag:

20:00 Uhr: On the Range at THE PLAYERS auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at



Mittwoch:

20:00 Uhr: THE PLAYERS Pre-Game Show auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at



Donnerstag:

12:45 Uhr: „Featured Groups“ für Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at

„Featured Holes“ im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at

15:45 Uhr: 1. Tag, Early Coverage auf Sky Sport Golf

17:15 Uhr: THE PLAYERS Spezial auf Sky Sport News

18:00 Uhr: 1. Tag auf Sky Sport Golf



Freitag:

12:45 Uhr: „Featured Groups“ für Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at

„Featured Holes“ im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at

15:00 Uhr: 2. Tag, Early Coverage auf Sky Sport Golf

17:15 Uhr: THE PLAYERS Spezial auf Sky Sport News

18:00 Uhr: 2. Tag auf Sport Golf



Samstag:

13:45 Uhr: „Featured Groups“ für Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at

„Featured Holes“ im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at

15:00 Uhr: 3. Tag, Early Coverage auf Sky Sport Golf

17:15 Uhr: THE PLAYERS Spezial auf Sky Sport News

19:00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport Golf



Sonntag:

13:45 Uhr: „Featured Groups“ für Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at

„Featured Holes“ im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at

15:00 Uhr: 3. Tag, Early Coverage auf Sky Sport Golf

17:15 Uhr: THE PLAYERS Spezial auf Sky Sport News

18:00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport Golf

Bild: Imago